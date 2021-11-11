نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي النترا سمارت 2022 تقسيط 333 ريال شهريًا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت مبيعات هيونداي النترا في السعودية خلال النصف الأول من 2021 لتأتي هذه السيارة الرائعة ضمن أكثر 10 سيارات مبيعًا في السعودية خلال 2021 بعد كل من هيونداي اكسنت التي جاءت في المركز الأول وتويوتا كامري صاحبة المركز الثاني لتؤكد السيارات الكورية أنها واحدة من السيارات المفضلة لدى المستهلك السعودي نظرًا للإقبال الكبير عليها من قبل المقيمين في المملكة وكذلك تزايد إقبال النساء عليها.

مواصفات هيونداي النترا سمارت 2022

طرحت هيونداي نسختين من النترا 2022 بمواصفات متقاربة بشكل كبير وهنا سوف نركز على النسخة الأرخص وهي سمارت 2022 حيت تأتي مع محرك سعة بنزين سعة 2000 سي سي بقدرة 159 حصانًا مع خاصية ايكو بوست.

محرك النترا سمارت 2022 مزود بأربعة اسطوانات وبه 16 صمامًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي دفع أمامي، نمط قيادة عادي ومثبت سرعة وأزرار تحكم بالمقود.

كما أن السيارة مزودة بالعديد من وسائل السلامة والرفاهية مثل وسائد هواء أمامية وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام المساعدة في ثبات السيارة وفرامل ABS ومكيف خلفي وحساسات خلفية.

سعر النترا سمارت 2022

من الأمور المميزة في النترا سمارت 2022 هو السعر الرخيص حيث تأتي بسعر 72 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويصل السعر إلى 82 ألف ريال بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة على السيارات أما سعر التقسيط فيتوقف على عروض تقسيط السيارات المتوفرة في المعارض.

تقسيط هيونداي النترا سمارت

بالرغم من سعرها البسيط إلا أنه يمكن تقسيط النترا 2022 من خلال أكثر من طريقة للتقسيط ولكل منها مزاياها الخاصة كما يلي:

التقسيط بدون مقدم :

في هذه الطريقة سيتم تقسيم السعر إلى جزئين الأول بنسبة 40 % من السعر ويتم سداده في نهاية التقسيط والثاني بنسبة 60 % من السعر ويسدد خلال فترة التقسيط أي أنه سيتم خصم 29 ألف ريال من السعر كدفعة تملك وتوزيع 43 ألف ريال على 60 شهر بواقع 716 شهرًا وفي حالة الرغبة في تخفيض التقسيط إلى ما دون ذلك يتم سداد الدفعة المقدمة وفق العرض الثاني.

التقسيط بدفعة مقدمة :

عند دفع 15% دفعة مقدمة بواقع 10 الاف ريال و43 ألف ريال دفعة تملك يتبقى من السعر 20 ألف ريال توزع على 60 شهر بواقع 333 ريال شهريًا.