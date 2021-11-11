نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في نظام نور للروضة 1443 | شروط التسجيل وأعمار قبول الطلاب بالروضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأسئلة الذي يقوم أولياء الأمور بطرحها هي طريقة التسجيل في نظام نور للروضة 1443، فمع بلوغ الطفل سن الروضة يبحث المواطنين عن أقرب وأفضل الروضات الموجودة في المنطقة الخاصة بهم، ويبحث المواطنين عن طريقة التسجيل على منصة نور بالأخص، لأنها من أفضل المواقع الإلكترونية التعليمية بالمملكة والتي تقدم عدد لا حصر له من الخدمات للطلاب من أول مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية، وسوف نوضح لكم بمقالنا اليوم متابعينا الأعزاء كيفية التسجيل في النظام لطلاب الروضة وشروط التسجيل بالنظام للطلاب والأعمار التي تُقبل بالروضات بالمملكة.

نظام نو رلطلاب الروضة 1443

واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المملكة العربية السعودية تسهيلًا على الطلبة وأولياء أمورهم، هي نظام نور، حيث يساعدهم النظام أولياء الأمور على التقديم لأولادهم في الروضة والمدارس الابتدائية بطريقة سهلة وأسرع من الطريقة التقليدية التي تحتاج لجهد ووقت أكبر، والجدير بالذكر أن أولياء الأمور يقوموا بتقديم طلب إلكتروني، ثم يراجع البيانات الموظف المختص، ثم يتم الرد بالموافقة أم الرفض.

كيفية التسجيل في نظام نور للروضة 1443

في لحظات يتم اتباع خطوات بسيطة، ثم يتم التسجيل على النظام، وتأتي طريقة التسجيل على النظام كالتالي:

على ولى الأمر الدخول في البداية إلى منصة نور التعليمية الإلكترونية . يكتب اسم المتسخدم وكلمة المرور، ليسجل الدخول. سيجد خيارات أمامه يختار من بينها خيار ” تسجيل الأبناء”. يختار تسجيل طالب جديد. للمواطنين السعوديين يتم تدوين رقم الهوية الوطنية، أما المغتربين، فيتم تسجيل رقم الإقامة. حدد بعدها صلة القرابة بينك وبين الطفل الذي تقوم بالتسجيل له. حدد بعدها وظيفة ولي الأمر. أدخل جميع بيانات الطالب الذي ترغب في تسجيله في الروضة. الخطوة التالية إدخال بيانات الروضة الذي ترغب في إلحاقه بها. اكتب اسم روضة بديلة، بحيث إن لم يوجد أماكن في الروضة الأولى يتم تحويله للروضة الثانية. أرفق جميع المستندات المطلوبة لاستمارة التسجيل، ثم اضغط بالنهاية على زر ” تأكيد الطللب”.

شروط التسجيل في الروضة عبر نظام نور 1443

حتى يُقبل طلب الطالب بالروضة المقدم لها في أي مكان بالمملكة، يجب أن تتوافر به عدد من الشروط، وتلك الشروط كما يلي:

شرط مهم وأساسي هو إتمام الطفل لسن الروضة.

على الطالب أن يقوم بعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة داخل مركز طبي معتمد.

في حالة الأبوين سعوديين ينبغي إرفاق في المستندات صورة من سجل الأسرة الخاصة بالطالب.

ينبغي تقديم شهادة ميلاد الطالب وجميع المستندات المطلوبة، الأصل منها مع صورة من الأصل.

حسب التوزيع الجغرافي يُوزع الطلبة والطالبات على الروضة، حيث يقوم النظام باختيار أقرب الروضات لمحل السكن.

تقوم الجهات المسؤولة بنظام نور بفحص المستندات والأوراق المقدمة من ولى الأمر، وتتأكد من وجود أماكن فارغة في الروضة الذي قام بالتقديم عليها، ثم تتواصل مع ولى الأمر عبر الحساب الإلكتروني الذي قام بتركه في البيانات، وترد عليه بالقبول أو الرفض، ويتم الرد خلال أيام.

أعمار الطلاب المقبولين بالروضة

على حسب الروضة حكومية أم دولية أم أهلية يختلف سن الطلاب المقبولين بها، فمثلًأ الروضة الحكومية تقبل الطلاب وتقسمهم على مراحل من الأكبر للأصغر حسب أعمارها، ويمكننا أن نقول بأنها تقوم بقبول الطفل من مستواه الثالث إلى مستواه الثاني، أما الروضة الأهلية والدولية فإنها تقبل الطفل من المستوى الأول، وتأتي مستويات الروضات داخل المملكة كالتالي: