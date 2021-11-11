نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل تمويل شخصي متاح للجميع من كل الفئات.. تعرف علي البنوك والشركات في المقال التالي
المنتجات التمويلية والقروض الشخصية من الحلول الهامة والمميزة عن التعرض لأزمة اقتصادية حادة، ولذلك فهي أهم ما يلجأ اليه العميل عند مواجهة مشكلة مالية، كالتعثر في سداد ين أو مصروفات مالية لأي جهة،= حكومية أو خاصة، كما يرغب أيضاً الكثير من الأشخاص من جميع الفئات العمرية الحصول علي شيء ما أو الرغبة في شراء أي مستلزمات منزلية، شخصية، شراء علاج، ولكن كل ما يعيقه هو قلة المال خاصة بعد تعرض البلاد لأزمة مالية حادة بعد انتشار وتفشي كوفيد في العالم، فقد يتم البحث دائماً وبشكل يومي عن أهم البنوك التي تصرف للعميل التمويل فورياً دون شروط صعبة وملفات لا يمكن تحضيرها في الوقت الحالي، ولذلك فقد أحضرنا لكم قراءنا الكرام تقرير شامل عدد من البنوك المتاحة للحصول علي قرض سريع وفوري منها.
هناك أيضاً الكثير من العملاء اللذين حصلوا علي قرض شخصي من أي بنك أو شركة، ولكن تعرضوا فيما بعد لأزمة مالية وأصبح غير قادر علي سداد القرض، فقد نوضح أهم البنوك التي توفر قرض إضافي للعميل يمكن الحصول عليه في فترة سداد القرض الأول.
تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي إضافي
قام البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية التسهيل علي المواطنين السعودين وتوفير لهم قروض إضافية والحصول علي فرصة تمويلية أخري لسداد الديون المتعثرة، ولكن يشترط وجود الالتزام في الدفع للقرض الأول الذي حصل عليه، فأهم التفاصيل الخاصة بالحصول علي قرض إضافي المتوفرة، هي:
- يمكن أن يحصل العميل علي قرض أساسي وقرض أخر إضافي، ولكن لا يمكنه الحصول علي 3 تمويلات شخصية معاً في آن واحد.
- لابد من تسديد ما يزيد عن سبعون في المئة علي الأقل من أقساط القرض الأول، قبل التوجه وطلب القرض الإضافي.
- أن يكون العميل المتقدم لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ويشترط أن يكون لديه هوية وطنية أو جواز سفر عند التقديم.
- يجب إحضار كافة الأوراق المتعلقة بإثبات الهوية عند التقديم، وأيضاً يجب ملئ نموذج به كافة البيانات الخاصة بالقرض الذي حصل عليه مسبقاً من أي بنك.
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