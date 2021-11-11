60 ألف ريال تمويل للرجال والنساء والمطلقات والأرامل بدون ضمانات

قرض النساء 60 ألف ريال، يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي متساهل لدعم المواطنين المحتاجين لمساعدتهم في سد احتياجاتهم الخاصة، بنك التنمية الاجتماعية هو احد البنوك الهامة علي أراضي المملكة السعودية والمعروف بتوفير منتجاته التمويلية المختلفة بشروط متساهله وبأطول فترة سداد، حيث يوجد الكثير من البنوك التي تعمل علي توفير احتياجات المواطنين بالمملكة السعودية، ومن أهمها بنك التنمية الاجتماعية التي يسعى دائما جاهداً بتوفير كافة الاحتياجات التي تتناسب مع فئة كيرة من المواطنين سواء للرجال أو النساء المطلقات والأرامل، أو العاطلين عن العمل أيضاً وبأفضل قيمة مالية، بفترة سداد 5 سنوات من بعد الحصول علي التمويل الشخصي، كما يتوفر للمواطنين المحتاجين والغارمين تمويل بدون رد المبلغ للنساء والرجال، والآن سوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي التمويل الشخصي الخاص بالسيدات المطلقات والأرامل بقيمة 60.000 ريال سعودي، والمزايا التي يمتلكها التمويل.

قرض مخصص للسيدات مقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يقد بنك التنمية الاجتماعية والمعروف ببنك التسليف والادخار عدد كبير من المنتجات التمويلية المختلفة والتي تتناسب مع جميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، والتقديم علي التمويل الشخصي بكل سهولة، وتمويل الأسرة التي يصل بقيمة 60.000 ألف ريال سعودي بأسهل الشروط وبأفضل فترة سداد، فقد يعد بنك التنمية الاجتماعية من اكثر البنوك أهمية في تقديم التمويلات واكثرهم تميزاً والتي يحتوي البنك علي عدد من الفروع المتواجدة في جميع البلدان علي أراضي المملكة العربية السعودية.

يمتاز التمويل من بنك التنمية الاجتماعية بتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

التمويل يصل بفترة سداد 60 شهرا بعدما يتم الحصول علي التمويل الشخصي.

التمويل بقيمة 60.000 ريال لجميع العملاء.

يقدم التمويل بدون فوائد وبدون رسوم إدارية.

تعرف علي احكام التمويل الشخصي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يوجد عدة شرط قام بنك التنمية الاجتماعية بوضعها عند إعلانه علي التمويل الشخصي كما يتوفر لدي بنك التنمية الاجتماعية تمويل للشباب بدون وظيفة وسداد أول قسط من التمويل بعد عام، سوف نقوم بتوضيحها كالتالي: