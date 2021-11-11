شروط استقدام الزوجة للعاملين في القطاع الخاص

ما هي شروط استقدام زوج للملكة العربية السعودية, يوجد داخل المملكة العربية السعودية الكثير من العاملين في القطاع الخاص بالمملكة ويوجد الكثير منهم المتزوج ويرغب في أن يقوم باستقدام زوجته لتعيش معه بجوار مكان عمله, لذلك يزداد البحث من قبل المغتربين العرب بالمملكة العربية السعودية عند كيفية استقدام الزوجة, وما هي الشروط الموضوعة من أجل استقدامها, حيث أتاحت وزارة العمل السعودية طريقتين من أجل استقدام الزوج لزوجته داخل المملكة العربية السعودية وهما الطريقة الورقية والأخرى الطريقة الإلكترونية وكلاً سوف نتعرف عليهم بجانب شروط استقدام الزوجة.

شروط استقدام الزوجة إلي المملكة العربية السعودية

وضعت وزارة الداخلية عدد من الشروط التي يجب أن يتم مراعاتها من قبل اشخص الذي يريد إحضار زوجته لتعيش معه داخل المملكة العربية السعودية أثناء عمله.

لا يمكن أن يقوم العامل بإحضار أكثر من زوجة في نفس الوقت إذا كان متزوج أكثر من واحدة.

يجب أن يقوم بدفع رسوم استقدام الزوجة إلي المملكة العربية السعودية.

يقوم الشخص العامل بتقديم جميع المعلومات الكافية لدي المكان المسؤولة عن تيسير استقدام زوجته, ولابد أن تمتلك الزوجة جواز سفر ساري الصلاحية ويكون به نفس المعلومات التي قدمها الزوج في المكان المسؤولة عن استقدامها.

هناك بعض الفئات التي تمنع المملكة العربية السعودية أن يقوم الشخص باستقدام زوجته معه مثل العامل والسائق وبعض الفئات الأخرى.

استقدام الزوجة عن طريق الاستقدام الورقي

إحضار صورة من جواز سفر الزوجة.

صور حديثة للزوجة وتكون بأبعاد 4×6.

دفع مبالغ استقدام الزوجة إلي المملكة العربية السعودية.

هوية الإقامة للزوج العامل.

قسيمة الزواج, ولابد من توثيقها من الخارجية والقنصلية.

وثيقة توضح كم يحصل الزوج من راتب لعمله داخل المملكة العربية السعودية.

حجز موعد في الجوازات عن طريق منصة ابشر.

استقدام الزوجة عن طريق الاستقدام الإلكتروني