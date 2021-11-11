شروط الحصول إجازة بدون راتب في القطاع الخاص

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شروط أخذ إجازة بدون راتب في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية, يعمل الكثير من الأشخاص في القطاع بالمملكة العربية السعودية ويرغب بعض العاملين في القطاع الخاص في معرفة ما هي الشروط الموضوعة من قبل الحكومة السعودية حتي يقوموا بأخذ إجازة بدون راتب من العمل, حيث يضطر بعض العاملين بأخذ إجازة بسبب ظروف ما لديهم سواء لسفر أو مرض أو أي شيء آخر, ولذلك وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط التي يجب تتوافق مع ظروف الشخص حتي يتمكن من الحصول علي إجازة من القطاع الخاص بدون أخذ راتب.
شروط الحصول على إجازة بدون راتب في المملكة العربية السعودية
يعمل الكثير من السعوديين والأجانب داخل القطاعات الخاصة بنسبة تواجد للعمالة السعوديين طبقاً لقانون السعودة التي فرضتها الحكومة السعودية من أجل توفير فرص عمل اكبر للسعوديين في القطاع الخاص, ومن هذا المنطلق فقد وضعت الحكومة بعض الشروط التي بدورها تتمكن من أخذ إجازة بدون راتب.
- إذا صادف أنه يوجد ترقيات أو علاوات في أوقات طلب الشخص الحصول علي إجازة بدون راتب من القطاع الخاص فإن ذلك سوف يحرمه من الحصول علي هذه المميزات إذا حصل علي الإجازة.
- إذا كنت سوف تقوم بالسفر خارج المملكة العربية السعودية للابد أن تقوم بتقديم كل الأوراق التي توضح حقيقية سفرك للخارج.
- إذا كانت زوجة المتقدم بإجازة سوف تقوم بالسفر لخارج البلاد من أجل العمل أو الدراسة فلابد أن يتم منح الإجازة لطالبها في مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
شكل وأنواع الإجازات بالمملكة العربية السعودية
يوجد الكثير من الإجازات داخل المملكة العربية السعودية والتي يمكن أن يقوم الشخص بالتقديم للحصول علي إحدي هذه الإجازات.
- يمكن الحصول علي إجازة سنوية تتراوح بين واحد وعشرون يوماً حتي ثلاثين يوماً إذا أكمل خمس سنوات فأكثر داخل العمل.
- يمكنك الحصول على إجازة مرضيه من العمل بحد اخصي مائة وعشرون يوماً, وذلك في حالة إذا كانت هذه الإجازة متقطعة أو متصله.
- يتم منح إجازة فريضة الحج من عشرة أيام إلي خمسة عشر يوماً شاملة إجازة عيد الأضحى.
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