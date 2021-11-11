عروض تويوتا 2021 تقسيط بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية

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عمر شويل - جدة عروض تويوتا 2021 تقسيط بدون دفعة أولى هي أحد الحلول والعروض التمويلية التي وفرتها شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة، وقد نوهت الشركة إلى أن العروض التي توفرها سارية لمدة معينة، فيمكن تقسيط سيارات بدون الدفعة الأولى في إطار العرض الذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري، ونسعى إلى تقديم أفضل عروض تقسيط السيارات المستعملة أيضًا، والتي تقدمها الشركة وتعتبر هذه الطريقة هي أفضل طريقة لشراء سيارة بالتقسيط في المملكة وسوف نوفر عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2021.

عروض تويوتا 2021 تقسيط بدون دفعة أولى

احصل على السيارة التي تفضلها وهي سيارات تويوتا فقد انتشرت فروع شركة عبداللطيف جميل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة عروض التأجير التمويلي وخصوصًا عروض تويوتا 2021 تقسيط بدون سداد قيمة المصاريف الإدارية التي توقعها العديد من الجهات الأخرى وخصوصًا البنوك السعودية التي تفرض رسوم لا تقل عن 1% كرسوم إدارية.

كما أن الشركة أكدت على أنها توفر العروض بدون دفعة أولى وتسمح للمواطنين بسداد قيمة الأقساط في فترة لا تقل عن خمس سنوات، ولن تحتاج إلى ضامن للحصول على السيارات أيضًا من خلال الشركة.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2021

أما عن أحدث العروض التي وفرتها الشركة وخصوصًا في إطار عروض تمويل سيارات تويوتا الجديدة بفئاتها فهي تتمثل في التالي:

إن كنت بحاجة إلى تقسيط سيارة يارس سيدان من خلال الشركة وخصوصًا إن كانت فئة العام الجاري فيتعين أن تُنهي كافة الإجراءات وتقوم بسداد دفعات كل شهر، قيمتها مُقدرة بحوالي 952 ريال سعودي، وهذه القيمة يتعين أن يتم سدادها على فترة لا تقل عن خمس سنوات.

بينما عند تقديم طلب تمويل الحصول على سيارة كورولا موديل العام الجاري، فإن قيمة القسط الشهري سترتفع عن السيارة السابقة، وفي هذه الحالة لا بد أن تقوم بسداد القيمة المطلوبة وهي 1152 ريال سعودي.

وقد أشارت الشركة إلى أن هناك العديد من أنواع السيارات الأخرى المتوفرة عن طريق الموقع، وبمجرد اختيار السيارة واختيار اللون الذي تفضله يمكنك أن تقوم بتقديم طلب الحصول على التمويل في الحال، ورفع كافة الأوراق المطلوبة للتحقق.