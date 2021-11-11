عروض الجمعة البيضاء في أمازون السعودية وأحدث خصومات الجوالات

عروض الجمعة البيضاء في أمازون تشمل خصومات مميزة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية وخصوصًا على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الجوالات الحديثة وفي عروض البلاك فرايدي في السعودية يوفر المتجر خصومات على الملابس أيضًا وعلى مستلزمات الأطفال والملابس وغيرها من الأغراض، وبالتزامن مع موعد الجمعة البيضاء في السعودية هناك العديد من المتاجر الإلكترونية الأخرى التي تعمل على توفير خصومات مميزات من بينها عروض الشتاء في هايبر بنده أيضًا، لهذا سنتعرف على أفضل عروض الجمعة البيضاء 2021 بالتفصيل.

عروض الجمعة البيضاء في أمازون

توفر أمازون السعودية العديد من العروض المميزة خلال الجمعة البيضاء ومن أهم تلك العروض:

يمكنك الحصول على جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا والذي يتيح لك الاتصال بأكثر من شريحة مع إمكانية تحميل الملفات كبيرة الحجم بفضل المساحة الداخلية بقيمة 128 جيجا بايت ويدعم الجهاز أقوى الشبكات المتاحة بالمملكة وهي شبكات الجيل الخامس ويمكن الحصول على هذا الجوال داخل العرض بسعر 3499 بدلًا من 5199 ريال سعودي.

أيضًا توفر أمازون جوال سامسونج جالكسي أس 20 أف بتقنية الشبكات عالية الكفاءة 5G كما يوفر الجوال سرعة الاستخدام للعميل من خلال رام بحجم 8 جيجا ويتوفر الجهاز بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال.

عروض الجمعة البيضاء 2021

أيضًا توفر أمازون العديد من التخفيضات الكبيرة على أجهزة الجوال من إنتاج شركة أوبو ومن أهم تلك الأجهزة: