- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء في أمازون السعودية وأحدث خصومات الجوالات في المقال التالي
عروض الجمعة البيضاء في أمازون تشمل خصومات مميزة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية وخصوصًا على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الجوالات الحديثة وفي عروض البلاك فرايدي في السعودية يوفر المتجر خصومات على الملابس أيضًا وعلى مستلزمات الأطفال والملابس وغيرها من الأغراض، وبالتزامن مع موعد الجمعة البيضاء في السعودية هناك العديد من المتاجر الإلكترونية الأخرى التي تعمل على توفير خصومات مميزات من بينها عروض الشتاء في هايبر بنده أيضًا، لهذا سنتعرف على أفضل عروض الجمعة البيضاء 2021 بالتفصيل.
عروض الجمعة البيضاء في أمازون
توفر أمازون السعودية العديد من العروض المميزة خلال الجمعة البيضاء ومن أهم تلك العروض:
- يمكنك الحصول على جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا والذي يتيح لك الاتصال بأكثر من شريحة مع إمكانية تحميل الملفات كبيرة الحجم بفضل المساحة الداخلية بقيمة 128 جيجا بايت ويدعم الجهاز أقوى الشبكات المتاحة بالمملكة وهي شبكات الجيل الخامس ويمكن الحصول على هذا الجوال داخل العرض بسعر 3499 بدلًا من 5199 ريال سعودي.
- أيضًا توفر أمازون جوال سامسونج جالكسي أس 20 أف بتقنية الشبكات عالية الكفاءة 5G كما يوفر الجوال سرعة الاستخدام للعميل من خلال رام بحجم 8 جيجا ويتوفر الجهاز بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال.
عروض الجمعة البيضاء 2021
أيضًا توفر أمازون العديد من التخفيضات الكبيرة على أجهزة الجوال من إنتاج شركة أوبو ومن أهم تلك الأجهزة:
- جوال أوبو أيه 74 والذي يأتي بمواصفات متميزة تضم إمكانية الشحن السريع للجوال، وكذلك شاشة ذات كفاءة عالية بحجم 6.43 بوصة كما أن الجهاز يمنح المستخدم صور في غاية الروعة بفضل كاميرا الجهاز التي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وتوفر أمازون الجهاز داخل العرض بسعر 954.53 ريال سعودي.
- جوال أوبو رينو 5 وهو الجهاز الأكثر طلبًا من العملاء بسبب كفاءته وقدرته على العمل لفترات طويلة، بالإضافة إلى الشكل المتميز له يأتي الجهاز بلونين الأسود والأبيض وبذاكرة نظام تقدر ب 8 جيجا رام كما يدعم الجهاز إمكانية التخزين الداخلي للمستندات حتى 128 جيجا بايت ويحصل العملاء على الجهاز داخل العرض بسعر 1752.82 ريال وغيرها من الجوالات الرائعة ذو الإمكانيات العالية التي يوفرها متجر أمازون.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الجمعة البيضاء في أمازون السعودية وأحدث خصومات الجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.