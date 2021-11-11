عروض البلاك فرايدي في السعودية وتخفيضات أمازون الجمعة البيضاء

عروض البلاك فرايدي في السعودية من أكثر العروض التي ينتظرها المواطنين وكل سكان المملكة العربية السعودية، فهناك مجموعة من المتاجر توفر خصومات مميزة من بينها عروض الجمعة البيضاء في أمازون بالإضافة إلى عروض الشتاء في هايبر بنده كما أن هناك متاجر أخرى توفر خصومات على الأجهزة الإلكترونية بالتزامن مع انطلاق موعد الجمعة البيضاء في السعودية وسوف نوفر لكم عروض امازون السعودية وأشهر تخفيضات الجمعة البيضاء 2021 وطرق الحصول عليها.

عروض البلاك فرايدي في السعودية

تسعي العديد من المواقع خلال البلاك فرايدي إلى توفير عروض مميزة تجذب العملاء إليهم ومن أهم تلك العروض:

عروض أمازون في البلاك فرايداي

لاب توب من ايسر نيترو والذي يتميز بعدد كبير من الإمكانيات منها ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا رام من نوع DDR4 بالإضافة إلى كارت الشاشة الذي يستطيع العملاء من خلاله تشغيل عدد كبير من الألعاب المختلفة من نوع NVidia كما يدعم الجهاز الاتصال بالبلوتوث والواي فاي ويمكن الحصول عليه من خلال العرض بسعر 3373.51 ريال.

لاب توب من أتش بي والذي يأتي بمعالج قوي من نوع أنتل كور أي 3 الجيل العاشر مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا وتم توفير نسخة ويندوز 10 مع الجهاز بسعر 1699 داخل العرض.

أيضًا توفر أمازون عرض مميز على لاب توب من اتش بي بشاشة 15.6 أنش ويأتي الجهاز بمعالج عملاق من نوع أنتل كور أي 5 الجيل العاشر والجهاز يعمل بكفاءة وسرعة عالية بفضل الرام المتوفرة به والمقدرة ب8 جيجا رام ويحصل العملاء على الجهاز بسعر 3399 ريال بالإضافة إلى أن الجهاز مشمول ضمن الشحن المجاني.

تخفيضات البلاك فرايداي في السعودية

توفر أمازون من خلال عروض البلاك رايدي تخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية ومنها: