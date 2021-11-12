تفاصيل تقديم وظائف النيابة العامة السعودية 91 للنساء .. 193 للرجال بالمسمى والمرتبة ومقر الوظيفة

تقديم وظائف النيابة العامة السعودية بعد أن أعلنت النيابة العام السعودية عن وجود وظائف شاغرة للنساء والرجال، كما أعلنت النيابة العامة عن موعد التقديم والتسجيل على وظائفها المُتاحة الشاغرة منتصف شهر نوفمبر 2021، وتحديدا يوم الأحد 9 ربيع ثاني 1443 الموافق 14 نوفمبر 2021، وذلك لعدد 284 وظيفة إدارية للنساء والرجال، وتتنوع تلك الوظائف من المرتبة الخامسة حتى المرتبة الثامنة، هذا وسنستعرض من خلال هذا التقرير الشروط والضوابط والمعايير الواجب توافرها لقبول الراغبين في التقديم والتسجيل بتلك الوظائف، وكذلك رابط التقديم على وظائف النيابة العامة نساء ورجال من خلال موقع جدارة، وكذلك موعد غلق باب التقديم والتسجيل على وظائف النيابة العامة السعودية.

تقديم وظائف النيابة العامة السعودية للنساء وللرجال بالمسمى والمرتبة ومقر الوظيف

موعد فتح باب التقديم وغلقه على وظائف النيابة العامة نساء ورجال 1443

يبدأ التقديم والتسجيل على وظائف النيابة العامة بداية عمل يوم الأحد 9 ربيع أخر 1443، الموافق 14 نوفمبر 2021.

يغلق باب التقديم بنهاية دوام يوم الثلاثاء 12 ربيع أخر 1443، الموافق 18 نوفمبر 2021.

كيفية وخطوات وطريقة التقديم والتسجيل على وظائف النيابة العامة 1443

زيارة الرابط الرسمي لمنصة مسار

إنشاء حساب على الموقع أو الدخول من خلال رابط موقع جدارة في حال كان لديكِ حساب.

رابط التقديم على وظائف النيابة العامة للنساء

تسجيل دخول رابط موقع مسار نظام جدارة الإلكتروني.

إنشاء حساب أو تسجيل دخول عبر النفاذ الموحد.

النقر على “التقديم على الإعلانات الوظيفية”.

إضافة الوظيفة المناسبة.

كتابة كل البيانات.

النقر على “تأكيد البيانات”.

التخصصات المطلوبة في وظائف النيابة العامة 1443

شروط القبول للمتقدمين على وظائف النيابة العامة للنساء والرجال

شرط الجنسية السعودية للراغبين في الالتحاق بوظائف النيابة العامة سواء للرجال أو النساء.

يجب على الراغب في التسجيل أن يتمتع بحُسن السمعة والسير والسلوك.

اللياقة الصحية من شروط القبول بوظائف النيابة العامة.

أن يكون المتقدم لتلك الوظائف غير محكوم بقضايا متعلقة بالشرف والأمانة.

اجتياز الاختبارات والفحوص بنجاح.

يُشترط على المقبولين أن لا يكونوا قد تم حصولهم على جزاء تأديبي في وظيفة سابقة.

المؤهل الدراسي المطلوب لا يقل عن مؤهل جامعي.

تفاصيل وظائف النيابة العام للنساء النساء بالمسمى والمرتبة ومقر الوظيفة



عدد الوظائف

مسمى الوظيفة الشاغرة المرتبة مقر الوظيفة 1 كاتب ضبط 8 بريده 1 فني دعم 7 الجوف 1 فني دعم 7 الدمام 2 محلل نظم 7 الرياض 1 فني دعم 7 مكة المكرمة 1 باحث إحصاء مساعد 6 ابها 2 كاتب ضبط 6 ابها 1 كاتب ضبط 6 الاحساء 1 باحث إحصاء مساعد 6 الباحه 1 مدقق حسابات مساعد 6 الباحه 2 كاتب ضبط 6 الجوف 2 كاتب ضبط 6 الخرج 1 باحث إحصاء مساعد 6 الدمام 1 كاتب سجل 6 الدمام 3 كاتب ضبط 6 الدمام 1 محاسب مساعد 6 الدمام 3 باحث إحصاء مساعد 6 الرياض 8 كاتب ضبط 6 الرياض 2 مدقق مناقصات 6 الرياض 1 مدقق حسابات مساعد 6 الطائف 1 مدقق رواتب 6 الطائف 2 كاتب ضبط 6 القريات 1 محاسب مساعد 6 القريات 1 باحث إحصاء مساعد 6 المدينةالمنورة 1 كاتب ضبط 6 المدينةالمنورة 3 كاتب سجل 6 بيشه 1 باحث إحصاء مساعد 6 تبوك 2 كاتب ضبط 6 تبوك 1 مدقق حسابات مساعد 6 تبوك 3 كاتب ضبط 6 جازان 3 كاتب ضبط 6 جدة 1 مدقق حسابات مساعد 6 جدة 1 باحث إحصاء مساعد 6 حائل 1 كاتب ضبط 6 حفر الباطن 1 محاسب مساعد 6 حفر الباطن 1 كاتب ضبط 6 خميس مشيط 1 مدقق حسابات مساعد 6 خميس مشيط 3 كاتب سجل 6 عرعر 2 كاتب ضبط 6 عرعر 1 باحث إحصاء مساعد 6 مكة المكرمة 2 كاتب ضبط 6 مكة المكرمة 1 باحث إحصاء مساعد 6 نجران 2 كاتب سجل 6 نجران 2 كاتب ضبط 6 نجران 1 مدقق حسابات مساعد 6 نجران 1 كاتب سجل 5 الجوف 3 كاتب سجل 5 الدمام 80 كاتب سجل 5 الرياض 1 كاتب سجل 5 الرياض 1 كاتب سجل 5 الطائف 1 كاتب سجل 5 المدينة المنورة 2 كاتب سجل 5 تبوك 1 كاتب سجل 5 جازان 1 كاتب سجل 5 جدة 1 كاتب سجل 5 حائل 1 كاتب سجل 5 خميس مشيط 2 كاتب سجل 5 مكة المكرمة

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم في إيجاز أهم ما يتعلق بوظائف النيابة العامة والتي تتيح عدد 284 وظيفة للرجال والنساء، منهم عدد 193 وظيفة للرجال، وعدد 91 وظيف للنساء، كما استعرضنا معكم طريقة التقديم والتسجيل على رابط موقع جدارة لوظائف النيابة العامة، وكذلك أهم الشروط والضوابط التي أعلنتها النيابة العامة السعودية لقبول المتقدين لتلك الوظائف.