رابط التقديم في برنامج الأمن الصحي والشروط المطلوبة للتسجيل

برنامج الأمن الصحي، يعد هذا البرنامج هو أحد البرامج الهامة التي تهدف الي تلقي التدريب ثم ينتهي البرنامج بالتوظيف داخل المملكة، ويتوفر التقديم في هذا البرنامج لكل من الأفراد السعوديين من الذكور والإناث الذين يحملون شهادات خاصة بالمؤهلات العليا في أي منطقة من مدن المملكة المتعددة، ويشمل التدريب في هذا البرنامج الوظائف المتعلقة بالأمن الصحي في جميع المستشفيات أو الوحدات العلاجية التي تهتم بتقديم الخدمات الصحية المتعددة داخل أراضي المملكة، وسوف نوضح لك شروط التقديم في برنامج الأمن الصحي وطريقة التقديم الإلكترونية.

برنامج الأمن الصحي وشروط التقديم

برنامج الأمن الصحي له هدف هام يسعى الي تحقيقه وهو العمل علي زيادة الكفاءة الخاصة بالموظفين الذين يعملون في مجال العمل الصحي مما ينعكس بصور إيجابية علي تحسين الكفاءة العامة لجميع الخدمات الطبية، مع العمل علي تأهيل جميع المسجلين من المتدربين في البرنامج لتقديم خدمة ذات جودة عالية وتوصيل مدي أهمية التعامل الأفضل مع جميع المرضى والزوار، ومن شروط هذا البرنامج ما يلي:

يشترط علي المتقدم أو المتقدمة للتسجيل في البرنامج أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية.

صاحب التقديم في البرنامج يجب ألا يكون متواجد علي رأس عمل سواء هذا العمل بالقطاع العام أو الخاص وذلك خلال تقديم طلب التقديم.

يجب حصول المتقدمين للبرنامج من الجنسين علي شهادة البكالوريوس كحد أدني في أي تخصص يتم الإعلان عنه.

العمر الخاص بالمستفيد من البرنامج يجب ألا يتعدي 40 عامًا خلال تقديم طلب الانضمام للبرنامج.

طول المستفيد من خدمات البرنامج يجب ألا يقل عن 160 سم، وأما طول المستفيدة من البرنامج الحد الأدنى له 155 سم.

يجب توافق الشروط الخاصة بعدم وقوع اسم المستفيد تحت أي سوابق جنائية بالإضافة الي أهمية أن يتم النجاح في الفحص الطبي.

رابط التقديم في برنامج الأمن الصحي

يستطيع جميع الراغبين في التسجيل بالبرنامج القيام بتسجيل بعض البيانات التي تخص كل مستفيد، ويتم ذلك من خلال الدخول علي موقع التسجيل التالي: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهو موقع التقديم الرسمي في هذا البرنامج لجميع الأفراد من داخل المملكة.