نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر حساب المواطن من أهم البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تساعد المواطن لعيش حياة كريمة، فهي تعمل على تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي والمالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين عن أي مخاطر قد تعرضوا لها نتيجة التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها في الوقت الحالي، ونظراً لما يواجه السعودية والبلاد كلها من فيروس كورونا ندعي الله بأن تمر هذه الفترة بدون أي صعوبات.

خطوات الاستعلام عن مبلغ دعم حساب المواطن قبل الإيداع:

الدخول على رابط الموقع الرئيسي حساب المواطن. الضغط على الحاسبة التقديرية. سوف يطرح النظام عليك سؤالين

– أولاً (هل أنت مسجل في حساب المواطن؟

– ثانياً هل أنت مستقل أم رب الأسرة ؟ ثم يقوم المواطن بتحديد عدد أفراد الأسرة و عدد التابعين، وإجمالى دخل الأسرة. يظهر بشكل تلقائي مبلغ الاستحقاق التقديري أسفل.

ويتم إيداع المبالغ المالية بشكل دوري وفقا للتقويم الميلادي أى في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع أو اجازة رسمية، كما أن معايير الاستحقاق في دفعات حساب المواطن السعودي ، تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين، وضرورة توافر شروط حساب المواطن التي يجب توافرها في الموطنين وسوف نعرضها لكل متابعي موقعنا، ولن يتم صرف دفعة حساب المواطن إلا في حالة توافر الشروط الخاصة به، وضرورة تحديث البيانات لحساب المواطن.

معلومات عن معرفة نتائج الأهلية وتحديث البيانات :

الدخول لموقع بوابة حساب المواطن الإلكتروني المذكور بالأعلى. ثم تسجيل الدخول برقم الهوية أو رقم السجل المدني. إدخال الرقم السري. إدخال رمز التحقق. تسجيل البيانات.

بالإضافة إلى أن حساب المواطن أكد أنه لا يؤثر شراء المواطن لمنزل على مبلغ الدعم الذي يحصل عليه من البرنامج، بل يصرف الدعم لرب الأسرة، أما إذا كان الفرد المستقل فيتم صرف المبالغ بناءً على مجموع دخله، ولابد من خضوع المستفيد للضوابط والشروط حتى يتمكن من صرف دفعات حساب المواطن.

شروط أهلية حساب المواطن:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

أن يقيم المواطن داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عدم تواجد المواطن المقدم في أي من دار الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات.

الفئات المستحقة لصرف حساب المواطن

الأرامل والمطلقات

أسر المسجونين

الزوجة التي هجر زوجها وتغيب عنها.

موعد إيداع مبالغ مستحقي الدعم المادي :

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، حيث أن موعد إيداع مبالغ الاستحقاق يوم 10 الشهر الجاري 2020م، ويمكن معرفة صدور نتائج الأهلية المواطنين المستحقين صرف الدعم المادي الخاص بالدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، حيث أن غداََ إيداع المبالغ المستحقة من دعم حساب المواطن، وتم الإعلان على أن سوف يتم الإيداع في الحساب الخاص بالمستفيد من الدعم المادي.

حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة عن اجمال إيداعات برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية منذ انطلاقته الذي بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ من الدعم المادي المخصص، ولذلك قد بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات الماضية أكثر من 833 مليون ريال سعودي مخصص