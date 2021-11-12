نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات إثبات الاستقلالية للأفراد في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن على أن تعديلات إثبات الاستقلالية للأفراد المستفيدين من الدعم المقدم للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك سوف تشمل جميع الفئات العمرية ابتداءً من 18 عامًا وأكثر، وأن إثبات استقلالية السكن للفرد هو أحد الضوابط التي وضعها برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم.

تعديلات إثبات الاستقلالية للأفراد :

زادت التساؤلات والاستفسارات من المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن اشتراط استقلال السكن للذين زاد عمرهم أكثر من 25 سنة، ولذلك رد خدمة برنامج حساب المواطن عن ذلك بتعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل قد تشمل جميع الأعمار سواء كان ذوراََ أو إناث ابتداءً من 18 سنة، ولذلك اشترط برنامج حساب المواطن عن رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المستفيد من الطلب.

الوثائق التي يجب تقديمها للمواطنين :

يلزم عقد إيجار موحد أو صك ملكية محل السكن. يجب توافر شهادة إثبات الإقامة بالسكن الجامعي أو السكن العسكري أن وجد.

ضوابط حساب المواطن الجديدة:

بالإضافة إلى أن برنامج حساب المواطن وضع ضوابط جديدة للمستفيدين من الدعم من قبل شهرين، وهذه الضوابط تم وضعها بعد صرف الدفعة رقم 28 للمستفيدين، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن عن إثبات استقلالية السكن، وكذلك شروط استمرار دعم حساب المواطن للمستقلين من الأفراد المستفيدين من الدعم المقدم.

ولذلك أكد برنامج حساب المواطن على أن فاتورة الكهرباء والمياه لا تقبل ضمن مستندات إثبات الاستقلالية للمستفيد السكن للأفراد المستقلين، وأيضا وضع برنامج حساب المواطن لتنفيذ هذه الضوابط مهلة زمنية وسوف يتوقف الدعم إذا لم يتم إرسال مستندات الاستقلالية قبل مضى المدة المحددة.

الدفعة الماضية من حساب المواطن:

الدفعة الماضية من برنامج حساب المواطن قام بإيداع مبلغ قد وصل إلى 1.7 مليار ريال سعودي المبلغ المخصص للدعم الأسرى لرفع كفاءة المستوى المعيشي للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية لشهر يوليو الجاري 2020م وقد وصل عدد جميع المستفيدين من مساعدات الحساب قد بلغ عددهم حوالي 10.7 مليون مستفيد مع التابعين لهم بالدوام.

ومن الجدير بالذكر أن الاستفادة من الدعم لبرنامج حساب المواطن هذا الشهر أكد على الأفراد المستفيدين من الدعم أهمية تعديلات إثبات الاستقلالية للأفراد حتى لا يفوتهم الدعم هذا الشهر ولا اي شهر آخر في الفترة القادمة، لذلك أكد برنامج حساب المواطن على تقديم الأوراق المطلوبة لهذه الضوابط.

شروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي :