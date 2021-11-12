- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور للطلاب 1443 وطريقة تسجيل أولياء الأمور في المقال التالي
منصة نور التعليمية تُصنف بأنها واحدة من أهم المنصات التي تسمح للطلاب السعوديين من متابعة دروسهم والتواصل بشكل سريع مع المعلمين، هذا بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الهامة مثل معرفة الطالب لنتائجه فور ظهورها ومتابعة المناهج الدراسية بكل المواد فضلاً عن توفير تقرير يومي بالحضور والغياب وإمكانية معرفة الطالب لفصله من خلالها، هذا ويتساءل الكثير من الطلاب عن خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور حال فقدانها، وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل فيما يلي.
كيفية التسجيل في نظام نور
حتى يتمكن الطالب من متابعة دروسه بشكل طبيعي، لابد من التسجيل في نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي بمنصة نور التعليمية.
- الضغط على “إنشاء حساب جديد”.
- على الطالب اختيار العام الدراسي الذي ينتمي إليه، ثم يكتب اسمه بصورة صحيحة وفي الأخير، يعين كلمة المرور الخاصة به والتي بواسطتها يتمكن من الدخول بشكل طبيعي ثم يضغط على كلمة “حفظ”.
خطوات تغيير كلمة السر بنظام نور 1443 هـ
عند فقدان كلمة السر أو نسيانها لا يستطيع الطالب الدخول على المنصة ومتابعة دروسه وجدول الحصص بشكل طبيعي، ولكن هناك طريقة يمكنك من خلالها تغيير كلمة السر القديمة إلى أخرى جديدة وذلك من خلال الخطوات التالية:
- على الطالب الدخول إلى منصة نور التعليمية.
- يتوجب عليك عند تسجيل الدخول ادخال الاسم وكلمة المرور، ولكن تلاحظ عبارة “نسيت كلمة السر”، اضغط عليها ومن ثم أدخل البيانات التالية مثل:
- كتابة رقم الهوية الوطنية للطالب بصورة صحيحة ثم إدخال رمز التحقق ثم الضغط على كلمة “التالي”.
- أدخل البريد الإلكتروني للطالب ثم اضغط على “إرسال”.
- على بريدك الإلكتروني، تجد رسالة تحمل رابط قم بالضغط عليه وعلى الفور يتم تحويلك إلى صفحة اكتب فيها “كلمة المرور الجديدة” ويمكنك حفظها على البريد الإلكتروني المسجل به على حساب نور.
- في النهاية، اضغط على تفعيل من أجل استعادة رقم المرور خاصتك.
خطوات تسجيل ولي الأمر على نظام نور
أتاحت منصة نور لولي الأمر فرصة مراقبة ومتابعة مستوى الأبناء خلال مسيرتهم الدراسية للعام الدراسي الحالي 1443 هـ، كما يمكنهم أيضاً تقديم أي شكاوى أو استفسارات من خلال المنصة، لذا نرصد طريقة التسجيل هي كالآتي:
- الدخول في البداية إلى منصة نور، واختيار “تسجيل جديد”.
- على الطالب ادخال كافة البيانات التي يطلبها النظام منه بصورة صحيحة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها.
- يُدخل ولي الأمر بيانات الطالب ومحل إقامته ورقم الهوية في المكان المحدد لهم.
- على ولي الأمر تحديد صلة القرابة التي تربطه بالطالب، ثم أدخل تاريخ الميلاد في المكان المخصص له.
- يتم استكمال باقي الخاصة بولي الأمر وكتابة الاسم ومحل الإقامة ورقم الهاتف ثم اضغط على “حفظ”، في الأخير تكون قد نجحت بعمل حساب جديد بنجاح.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور للطلاب 1443 وطريقة تسجيل أولياء الأمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.