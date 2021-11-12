خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور للطلاب 1443 وطريقة تسجيل أولياء الأمور

منصة نور التعليمية تُصنف بأنها واحدة من أهم المنصات التي تسمح للطلاب السعوديين من متابعة دروسهم والتواصل بشكل سريع مع المعلمين، هذا بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الهامة مثل معرفة الطالب لنتائجه فور ظهورها ومتابعة المناهج الدراسية بكل المواد فضلاً عن توفير تقرير يومي بالحضور والغياب وإمكانية معرفة الطالب لفصله من خلالها، هذا ويتساءل الكثير من الطلاب عن خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور حال فقدانها، وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل فيما يلي.

كيفية التسجيل في نظام نور

حتى يتمكن الطالب من متابعة دروسه بشكل طبيعي، لابد من التسجيل في نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي بمنصة نور التعليمية .

الضغط على “إنشاء حساب جديد”.

على الطالب اختيار العام الدراسي الذي ينتمي إليه، ثم يكتب اسمه بصورة صحيحة وفي الأخير، يعين كلمة المرور الخاصة به والتي بواسطتها يتمكن من الدخول بشكل طبيعي ثم يضغط على كلمة “حفظ”.

خطوات تغيير كلمة السر بنظام نور 1443 هـ

عند فقدان كلمة السر أو نسيانها لا يستطيع الطالب الدخول على المنصة ومتابعة دروسه وجدول الحصص بشكل طبيعي، ولكن هناك طريقة يمكنك من خلالها تغيير كلمة السر القديمة إلى أخرى جديدة وذلك من خلال الخطوات التالية:

على الطالب الدخول إلى منصة نور التعليمية .

يتوجب عليك عند تسجيل الدخول ادخال الاسم وكلمة المرور، ولكن تلاحظ عبارة “نسيت كلمة السر”، اضغط عليها ومن ثم أدخل البيانات التالية مثل: كتابة رقم الهوية الوطنية للطالب بصورة صحيحة ثم إدخال رمز التحقق ثم الضغط على كلمة “التالي”. أدخل البريد الإلكتروني للطالب ثم اضغط على “إرسال”.

على بريدك الإلكتروني، تجد رسالة تحمل رابط قم بالضغط عليه وعلى الفور يتم تحويلك إلى صفحة اكتب فيها “كلمة المرور الجديدة” ويمكنك حفظها على البريد الإلكتروني المسجل به على حساب نور.

في النهاية، اضغط على تفعيل من أجل استعادة رقم المرور خاصتك.

خطوات تسجيل ولي الأمر على نظام نور

أتاحت منصة نور لولي الأمر فرصة مراقبة ومتابعة مستوى الأبناء خلال مسيرتهم الدراسية للعام الدراسي الحالي 1443 هـ، كما يمكنهم أيضاً تقديم أي شكاوى أو استفسارات من خلال المنصة، لذا نرصد طريقة التسجيل هي كالآتي: