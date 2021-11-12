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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي إلكترونيا بالسعودية 1443 في المقال التالي
أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام نور التعليمي الإلكتروني للعمل على تطوير التعليم بالمملكة العربية السعودية والتسهيل على أولياء الأمور كافة الأمورمنها إضافة الأبناء وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وقد أشارت الجهات المعنية إلى أهمية تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي إلكترونيا للتمكن من إنجاز المهام التعليمية المختلفة، فيما يلي نستعرض خطوات تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي بالسعودية 1443.
نظام نور التعليمي
يعمل نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية على التواصل مع أولياء الأمور ومساعدة المعلمين للتعرف على كافة تقارير الحضور والغياب للطلبة والطالبات، كما يمكن من خلال نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيا بسهولة، ويتم هذا عبر اتباع التالي:
- تسجيل الدخول في نظام نور الإلكتروني.
- ثم يتم تقديم طلب تسجيل طالب جديد.
- ملء البيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني أو الإقامة، وتاريخ الميلاد.
- كتابة معلومات الطالب ثم النقر على رمز تسجيل.
خطوات تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي 1443
يتم تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي إلكترونيا وتعديله من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تلزم للحرص على الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية الإلكترونية بنظام نور على أكمل وجه، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:
- يتم الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي الإلكتروني الرسمي.
- ثم يتم تسجيل الدخول بكتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم اكتب رمز التحقق المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول.
- انقر بعدها على أيقونة بياناتي الشخصية.
- ثم بعد ذلك انقر على أيقونة تعديل.
- تظهر لك بيانات رقم الجوال، أكتب رقم الجوال الجديد بها، ثم اضغط على حفظ.
- تظهر لك علامة رمز الصح والتي تُفيد بتسجيل الرقم الجديد بنجاح.
طريقة تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور التعليمي
بالإضافة إلى تغيير رقم الهاتف، يمكنك أيضًا تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور التعليمي من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم زيارة رابط نظام نور التعليمي الإلكتروني الرسمي.
- ثم يتم تسجيل الدخول في نظام نور التعليمي من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم أكتب رمز التحقق المرئي، وانقر على أمر تسجيل الدخول.
- اضغط على بياناتي الشخصية، ثم انقر على البريد الإلكتروني.
- انقر على البريد الإلكتروني ثم اضغط على رمز التعديل.
- أكتب بعدها البريد الإلكتروني الجديد.
- اضغط على علامة الصح لتأكيد صحة البريد الإلكتروني.
- في حالة البريد الإلكتروني الصحيح يظهر باللون الأخضر، وإذا كان البريد الإلكتروني الخاطئ يظهر باللون الأحمر.
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