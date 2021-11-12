خطوات تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي إلكترونيا بالسعودية 1443

أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام نور التعليمي الإلكتروني للعمل على تطوير التعليم بالمملكة العربية السعودية والتسهيل على أولياء الأمور كافة الأمورمنها إضافة الأبناء وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وقد أشارت الجهات المعنية إلى أهمية تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي إلكترونيا للتمكن من إنجاز المهام التعليمية المختلفة، فيما يلي نستعرض خطوات تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي بالسعودية 1443.

نظام نور التعليمي

يعمل نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية على التواصل مع أولياء الأمور ومساعدة المعلمين للتعرف على كافة تقارير الحضور والغياب للطلبة والطالبات، كما يمكن من خلال نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيا بسهولة، ويتم هذا عبر اتباع التالي:

تسجيل الدخول في نظام نور الإلكتروني.

ثم يتم تقديم طلب تسجيل طالب جديد.

ملء البيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني أو الإقامة، وتاريخ الميلاد.

كتابة معلومات الطالب ثم النقر على رمز تسجيل.

خطوات تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي 1443

يتم تغيير رقم الجوال في نظام نور التعليمي إلكترونيا وتعديله من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تلزم للحرص على الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية الإلكترونية بنظام نور على أكمل وجه، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

يتم الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي الإلكتروني الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول بكتابة كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اكتب رمز التحقق المرئي، ثم انقر على تسجيل الدخول.

انقر بعدها على أيقونة بياناتي الشخصية.

ثم بعد ذلك انقر على أيقونة تعديل.

تظهر لك بيانات رقم الجوال، أكتب رقم الجوال الجديد بها، ثم اضغط على حفظ.

تظهر لك علامة رمز الصح والتي تُفيد بتسجيل الرقم الجديد بنجاح.

طريقة تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور التعليمي

بالإضافة إلى تغيير رقم الهاتف، يمكنك أيضًا تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور التعليمي من خلال اتباع الخطوات التالية: