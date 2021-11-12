للنساء والرجال من بنك التنمية الآن وبأسرع إجراءات بنكية قرض مدعوم 120 ألف ريال بدون فوائد لا يشترط وظيفة

تعمل حكومة المملكة على العمل على إيجاد وظائف للخريجين والعاطلين عن العمل وخلق فرص عمل أو تدريبهم لكي توفر لهم حرفة للالتحاق بعمل يدر دخلا لهم، ويقدم بنك التنمية تمويلات مختلفة للمواطنين منخفضة الدخل وكذلك للعاطلين عن العمل والعاطلات وكذلك للباحثين عن وظيفة تقدم لهم معونة سريعة حتى يتم الحاقهم بوظيفة، وذلك في إطار المساعدات المقدمة للمواطنين رجال ونساء “سعوديين الجنسية” لتحسين مستوى المعيشة لديهم من ناحية التشجيع على العمل ودعم الحرف والمهن بالمال وتحقيق تنمية المشاريع المتوقفة على المادة، حيث يقدم البنك لمن يرغب قرض مدعوم 120 ألف ريال بدون فوائد بنك التنمية الاجتماعية مخصص للعاطلين والعاطلات بدون وظيفة الباحثين عن العمل، وكما يوفر بنك التسليف قرض نفاذ “تمويل العمل الحر” وهو بدون فوائد “مدعوم” برسوم إدارية بسيطة تصل كحد أقصى 4.000 ريال من إجمالي المبلغ، يأتي هذا المنتج ضمن أهداف البنك في رفع الاقتصاد وتعزيز سوق العمل في المملكة من خلال تنمية المشاريع ودعم المهن بكافة المجالات، ومن الجانب الأخر تحسين المعيشة وزيادة الدخل للفئات الأكثر احتياجاً، كما تعمل المملكة وتتبنى تشغيل الخريجين ومن لم يلتحقوا بوظائف على تدريبهم وإكسابهم بعض المهن الحرة حتى يتسنى لهم الالتحاق بأي وظيفة تدر دخلا لهم.

شروط الحصول على القرض :

يجب توفر معايير الاستحقاق التي هي على النحو التالي:

يشترط الجنسية السعودية. لا يقل عمر المتقدم / المتقدمة عن 18 سنة وحتى 65 سنة حين سداد آخر دفعة في القرض. مدة السداد لا تتعدى 40 شهر. لابد من اجتياز الفحص الائتماني. على طالب التمويل تقديم وثيقة العمل الحر مع تحديد نشاط مهنة أو حرفة يقوم بـ مزاولته. أن يكون العميل من أصحاب الدخل المحدود أو بدون وظيفة أو من الباحثين عن العمل أساسي أو إضافي، بشرط أن لا يزيد الدخل الشهري عن 20 ألف ريال في حالة إن كان لديه وظيفة أساسية. يشترط أيضاً أن لا يكون الشخص مدينا للبنك بقرض حالي، ويجب أن تكون مرت سنة على الأقل على إغلاق التمويل السابق. يجب تقديم كفيل للحصول على قرض بدون فوائد ميسر.

خطوات وكيفية وطريقة الحصول التمويل من بنك التنمية:

يجب توفر المستندات والوثائق المطلوبة لكي يتم الموافقة على القرض ويتم تقديمها للبنك كما يلي: