كيفية الاستعلام الآن عن رصيد المدفوعات الحكومية برقم الهوية الوطنية 1443

كيفية الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية برقم الهوية قامت أبشر بتفعيل خدمة الاستعلام عن رصيد الخاص بالمدفوعات الحكومية وذلك حتى يتمكن المواطنين، والمقيمين من التعرف على الرصيد المتبقي في حسابات المستخدمين، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال مقاله اليوم سوف نشرح لكم كيفية الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية المتبقية برقم الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية.

منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية

تعتبر من ضمن الوزارات التي توفر العديد من الخدمات الحكومية، ويتم ذلك بدون الذهاب لها مباشراً حيث تتم بشكل إلكتروني، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن كل من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة مثل الإقامات والتأشيرات، والتأمين الطبي والاستعلام عن البصمة للمواطن السعودي والمقيم في المملكة وبعض من الخدمات الأخرى، والتي يستفيد منها العديد من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية، تعمل على تقديم بعض من الخدمات بشكل إلكتروني حتى يستفيد المواطنين من خدمات الاستعلام الرقمية، حتى يتم توفر الوقت، والجهد على المواطنين في حالة القيام بأستخراج كافة الأوراق والمستندات الرسمية بشكل إلكتروني، وذلك يتم بدون الذهاب للمقر الخاص بالوزارة للحفاظ على المواطنين من أنتشار الأمراض في المملكة لذلك يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية

حتى يمكن للمواطنين المستفيدين الاستعلام عن الرصيد الخاص بالمدفوعات من خلال رقم الهوية الوطنية، ومن ضمن الخطوات التى لابد من اتباعها:

يتم الدخول إلى بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية.

نقوم بالضغط على أيقونة أبشر للأفراد.

يتم كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول.

ننتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

يوجد مجموعة من الخدمات في العمود الخاص بديوان وزارة الداخلية.

أضغط بعدها على رابط خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات بالجوازات.

يتم القيام بإدخال البيانات المطلوبة من المربعات الفارغة المحددة لذلك.

نقوم بإدخال كل من رقم الهوية المستعلم أو رقم الإقامة في الخانة المخصص لذلك.

يتم كتابة رمز التحقق المكون من مجموعة أرقام وحروف.

نضغط على زر عرض.

رصيد المدفوعات الحكومية المتبقية