نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 ألف ريال منتج إمكان بدون كفيل أو ضامن بأقساط ميسرة بلا تحويل للراتب في المقال التالي
الحد الأقصى للتمويل الميسر يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث يمتاز تمويل منتج إمكان بأنه يوفر تمويل مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويحتاج فقط إلى توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل بدون كفيل أو ضامن سعودي الجنسية وقد حققت شركة إمكان نجاح كبير في جذب العديد من العملاء بعد توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى سنتين مع توفير مميزات عديد لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب منتج إمكان الراجحي بالمملكة.
الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على منتج إمكان
يحتاج منتج إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل للموافقة على هذا القرض ومن أجل الحصول على جميع المزايا التمويلية المتوفرة ومنها الحصول على التمويل بأقساط ميسرة شهرية لمدة أربعة وعشرون شهر وغيرها من المزايا التمويلية المتاحة بشرط تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:
- يفضل توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال للمتقاعد ولكن يجب توفير مرتب شهري ثابت يبدأ من 2000 ريال من باقي الفئات المتقدمة.
- توفير التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 22 عام ويصل إلى 60 عام فقط لا غير.
- لابد من إحضار تقرير لدى سمه السعودي بالمملكة وعدم التعثر فيه للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان.
- يجب قبل التقديم الإلكتروني على التمويل القيام بفتح حساب بنكي جديد لدى بنك الراجحي.
- متوفر التمويل لجميع العملاء السعوديين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي في المملكة.
أهم مميزات الحصول على برنامج تمويل منتج إمكان
- منتج قرض إمكان ميسر بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية.
- تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- التمويل الميسر النقدي بأقساط ميسرة شهرية لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة لمدة ثلاثة أشهر.
- يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
- أمتاز التمويل الميسر بأنه يصل إلى 50 ألف ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل.
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