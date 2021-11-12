نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50000 ريال بدون ضمانات لجميع المواطنين بالمملكة السعودية في المقال التالي
تمويل 5000 ريال بدون تحويل الراتب، حيث تهتم البنوك والشركات دائما بالمملكة العربية السعودية في إتاحة كافة النواتج التمويلية المميزة والمختلفة لتتناسب مع كافة الفئات بالمملكة السعودية، حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بالحصول علي تمويل من احد المنتجات التي تقدم من خلال البنوك الشركات ليستند المواطن عليه في أمور حياته لسد الدين أو لإنشاء عمل مشروع، والتي تختلف التمويلات التي تقدم من البنوك وأيضا الشركات من منتج تمويلي لأخر، من حيث تقوم عدد كبير من البنوك بتوفير قيمة تمويلية كبيرة يستطيع العميل منها شراء فيلا أو منزل ولاكن تختلف الشروط من فئه لأخري، فقد قامت منصة سلفة الشهيرة بالمملكة العربية السعودية بتوفير سلفة مالية صغير بشروط ميسرة وبفترة سداد مريحة، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا اهم الشروط التي وضعتها منصة سلفة عند إعلانها للتمويل الشخصي وكيفية التقديم علي التمويل.
التقديم علي تمويل سلفة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية
قامت منصة سلفة بتوفير الموقع الإلكتروني الخاص بها لكي يتمكن العميل من التقديم علي التمويل المقدم من خلالها بكل سهولة وبدون الحاجة للذهاب لفرع الرئيس لها، حيث أوضحت منصة سلفة أن التمويل المقدم متاح لجميع المواطنين السعودين فقط، ولاكن يلزم أن يكون العمل علي وظيفة ثابت بدخل شهري ثابت سواء أن كان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة السعودية.
مزايا تمويل سلفة:
- يستطيع العميل علي التقديم من خلال الموقع الرئيسي من خلال الإنترنت.
- يمتاز تمويل سلفة بتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
- سرعة إنهاء الإجراءات.
- بدون تحويل راتب.
شروط الحصول علي تمويل سلفة
- التمويل متاح للمواطنين السعودين فقط.
- لا بد أن يكون العميل موظف سواء أن كان بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
- الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن أربعة ألاف ريال سعودي.
- خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر للقطاع العام.
- خدمة العمل لا تقل عن أربعة اشهر للقطاع الخاص.
- لا يقل عمر العميل عن ثمانية عشر عام.
- لا يزيد عمر العميل عن ستون عام، وذلك من اجل أن يتم الحصول علي التمويل الشخصي.
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