نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للنساء 1443 أبشر للتوظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للنساء الجديدة، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف شاغرة جديدة في الأمن الدبلوماسي للسيدات، وقد زاد بحث السيدات الباحثات عن الوظائف والراغبات في العمل في وزارة الداخلية السعودية عنها في الساعات القليلة الماضية، وسنتابع معكم رابط وكيفية التقديم على الوظيفة وكل ما يتعلق بها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الأمن الدبلوماسي

وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم للنساء على وظائف الأمن الدبلوماسي وهذا برتبة “جندي”، وهذه الوظائف لحاملات الشهادات (الثانوية – الدبلوم – البكالريوس).

والتقديم يكون إلكترونيا من خلال بوابة أبشر للتوظيف الشهيرة، والتي تابعنا معكم في العديد من المقالات كيفية التقديم من خلالها، كما في مقال التقديم على وظائف الجوازات للسيدات 1443.

وأما بالنسبة لطبيعة العمل في القوات الخاصة الأمن الدبلوماسي فهي تتعلق بشكل كبير عن حماية العناصر الدبلوماسية داخل المملكة، وهذا من السفارات والقنصليات للبلدان المختلفة داخل المملكة أو الدبلوماسيين السعوديين في المملكة وحمايتهم في تحركاتهم.

موعد التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي

وقد تم الإعلان عن موعد فتح وغلق باب التقديم الخاصة بالوظائف، حيث إنه يجب على المتقدمات التقديم خلال هذه الفترة فقط، ولن يتم التقديم قبلها أو بعدها، وهذا في المواعيد التالية:

يتم فتح باب التقديم بدءا من يوم السبت الموافق 8 ربيع الآخر 1443 والموافق ميلاديا يوم 13/11/2021، وهذا من الساعة العاشرة صباحا.

يغلق باب التسجيل والتقديم في يوم الخميس من نفس الأسبوع الموافق 13 ربيع الآخر 1443 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

شروط التقديم للنساء على وظائف الأمن الدبلوماسي

ويوجد عدة شروط منصوص عليها للتقديم، وهي كالتالي:

يجب على المتقدمة أن تكون حاملة لشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو الدبلوم أو البكالريوس.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ولكن تستثنى من نشأت خارج البلاد مع والدها لخدمة الوطن.

حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليها مسبقا في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

أن تمتلك المتقدمة بطاقة هوية سارية.

في حالة إذا كانت المتقدمة متزوجة، فيجب أن يكون زوجها سعودي الجنسية.

ألا يكون قد تعينت في السابق في أي وظيفة عسكرية.

اجتياز كافة الاختبارات المطلوبة والمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي

ويمكن للراغبات في التقديم التقديم إلكترونيا بكل سهولة، وهذا من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية الشهيرة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: