نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إنشاء عقد زواج إلكتروني عبر بوابة ناجز وماهي متطلبات العقد في المقال التالي
خطوات إنشاء عقد زواج إلكتروني من بوابة ناجز هي احدث الخدمات الحيوية التي لا غني عنها للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل السلطات السعودية علي توفير معظم الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم بشكل إلكترونية وذلك يكون سبب رئيسي في توفير الوقت المبذول في التنقل بين مكاتب الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومن هذا المنطلق قامت وزارة العدل السعودية بالإعلان انه اصبح بإمكان المواطنين المقبلين علي الزواج إنشاء عقد الزواج إلكتروني عبر بوابة ناجز بطريقة سهله وميسرة، حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيد منها تسجيل بياناته وبيانات عقد الزواج ثم حجز موعد مع المأذون ليتم عقد الزواج بشكل إلكتروني وتوثيقه بدون حضور المستفيد للمحكمة، وفي السطور التالية سوف نرصد لكن خطوات إنشاء عقد زواج عبر بوابة ناجز.
متطلبات عقد الزواج الإلكتروني من منصة ناجز
ومن منطلق التيسير علي المواطنين للحصول علي خدمة عقد الزواج الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة أكدت وزارة العدل السعودية علي المتطلبات التي يجب انت تكون بحوزه المستفيد وهذه المتطلبات هي كما يلي:
- معلومات الهوية الوطنية من وزارة الداخلية.
- معلومات الوكالة والصكوك من وزارة العدل.
- التأكيد من أجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية أو المستشفيات قبل موعد جلسة عقد النكاح مع المأذون.
- أحضار نسخه من صك الطلاق للمرأة المطلقة.
- أحضار نسخه من سك حصر الورثة للمرأة المتوفي والدها أو المتوفي عنها زوجها.
خطوات إنشاء عقد زواج عبر بوابة ناجز
- ادخل علي الصفحة الرسمية التابعة لوزارة العدل زواج.
- ادخل بينات الزوج والزوجة وولي الزوجة.
- اضف شروط الزوج والزوجة وبيانات المهر.
- ادخل بيانات الشهود.
- حدد مكان ووقت العقد.
- ابحث واختر مأذون ألأنكحه واحجز موعد معه.
- يتحقق المأذون من بيانات الأطراف إلكترونيا.
- يتحقق المأذون من توافر أركان الزواج وشروطه وانتفاء موانعه وعدم مخالفة الأنظمة والتعلميات.
- يحضر المأذون عقد القران إلكترونيا.
- يتم توثيق عقد الزواج إلكترونيا.
الجدير بذكر أن هذه الخدمة من وزارة العدل تقدم بشكل مجاني للمواطن السعودي والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتكون أوقات العمل الرسمية الخاصة بهذه الخدمة من السابعة ونص صباحا إلى الثانية والنصف عصرا.
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