نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل هوية مقيم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة رقمية بمسمي هوية مقيم عبر منصة أبشر بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات ، وقد أصبح من الممكن الاطلاع علي هوية الفرد من خلال نسخة إلكترونية، ومع مجرد الاحتفاظ بنسخة علي هاتفك تصبح بلا حاجة للاتصال بالإنترنت لتحميل الهوية بعد قيامك بتفعيل هوية مقيم بالمملكة عبر التطبيق، وقد تم التنسيق مع أجهزة الدولة لإتاحة التعامل بهذه النسخة الإلكترونية مع أي جهة أمنية دون الحاجة للنسخة المطبوعة، وهذا في ظل التحول الرقمي الذي تتجه له المملكة مع رؤية 2030 وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا للحد من التعامل بالمواد الملموسة بالأيدي، فقد استحدث التحقق عبر تطبيق توكلنا وهذا يعزز من تطوير العقليات للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي في التعامل مع الوافد والاستعلام عن هوية مقيم بالمملكة، وهذه الخدمة متاحة فقط لكل من هو مقيم بالمملكة من دون السعوديين.

المميزات التي يحصل عليها المقيم من هذه الخدمة:

يحصل المقيم بالمملكة من خلال تفعيل هوية مقيم عبر التطبيق علي ميزة تسهيل التعاملات مع الجهات الأمنية والحكومية عبر سحب الكود الرقمي الموجود علي النسخة QR code والاستعلام عن صلاحية هوية المقيم والاستعلام عن وافد من خلال خدمات الجوازات عبر أبشر للمواطن ووفق لتصريحات النقيب ناصر العتيبي بالمديرية العامة للجوازات، إذ كانت طباعة النسخة اليدوية تأخذ وقتاً وتحتاج إلي التوجه لمقر استلام الهوية المطبوعة ومدة عمل رسمية لتنفيذ الطباعة وتسليمها للمقيم أو من يكفله.

الخطوات المتبعة لتفعيل هوية مقيم بالمملكة كما يلي

تطرح وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة تفعيل هوية مقيم عبر التطبيق الإلكتروني والصفحة الرسمية للمنصة أبشر علي الإنترنت عن طريق اتباع بعض التعليمات التالية :

من خلال الهاتف الجوال نقوم بتحميل تطبيق أبشر أفراد من متجر التطبيقات. تسجيل بيانات الدخول أو مستخدم جديد وتفعيل الحساب للمتابعة. الدخول لمبوب خدماتي من التطبيق. اختيار تحميل الهوية الرقمية من المبوب. الضغط علي تحميل هوية مقيم من نفس الصفحة.

كما توفر منصة أبشر خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية المرتبطة بتجديد وتفعيل الهوية وتوفر خدمة مواعيد الشرطة لحجز موعد لدي دوائر الشرطة بالمملكة.

كما يمكن الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بالمملكة عبر خطوات:

وتوفر منصة أبشر الرقمية إمكانية الاستعلام عن مدة صلاحية الإقامة للوافدين باتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول عبر التطبيق أبشر.

إدخال رمز التحقق بالصفحة.

يظهر لك بعدها مدة صلاحية تلك الإقامة.

في حال استخدام رقم الحدود فيمكن إدخاله بدلا من رقم الهوية.

وفي ظل التعديلات الجديدة لقانون العمل الخاص بالوافدين بالمملكة أصبح من الضروري معرفة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

تطبيق توكلنا والهوية الرقمية

بالحديث عن هوية المقيم وفي نفس الصدد فقد صدقت حكومة المملكة العربية السعودي علي تفعيل التحقق من هوية المواطنين لدي رجال أمن المملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا وهي طريقة مؤتمنة وموثوقة لدي كافة جهات المملكة، وقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق هذا المشروع التقني الجديد بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي سدايا ومن الجدير بالذكر أن هوية المقيم والمواطن عبر توكلنا ليست إثبات للشخصية لدي المطرات الداخلية حتي الآن إنما علي صعيد الأجهزة الأمنية فقط.

عقوبة التأخير في تجديد الهوية

أوضحت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية ، أن عدم الالتزام بتجديد هوية المقيم قبل الموعد المحدد بها بفترة ثلاث أيام يعرض صاحبها لغرامات متدرجة قد تصل إلي حد الإبعاد من المملكة لعدم التزامه المتكرر ووضحت العقوبات كالآتي :

التأخير في تجديد الهوية للمقيم قبل ثلاث أيام من انتهائها للمرة الأولي تغرم بمبلغ 500 ريال سعودي.

وعند تكرار الأمر للمرة الثانية يتم التغريم بقيمة 1000 ريال سعودي.

وإذا تكرر الأمر للمرة الثالثة يتعرض صاحب الهوية لعقوبة الإبعاد من المملكة حيث أن العقوبات المالية لم تردعه عن الإهمال.

وكشفت الجوازات خطوات تفعيل هوية مقيم ، و طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين من خلال الفقرة التالية.

خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية

يبحث الجميع عن هوية مقيم الرقمية ، ونتعرف معاً علي خطوات تفعيل الهوية الرقمية السعودية ، حيث يمكن الحصول على هوية مقيم الرقمية كالآتي :