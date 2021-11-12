2 مليون ونصف ريال سداد المديونية للمتعثرين من خلال بنك الراجحي

تمويل سداد المديونية، يعاني بعض من الأفراد من سداد الديون نظرا لقلة الدخل الشهري، وينتج عنه عجز في سداد التمويل لأحد من البنوك أو الشركات التمويل، ولذلك يوفر عدد من البنوك قرض تمويلي بمبلغ يصل إلى نصف مليون ريال أو وفق ما يتم الاتفاق عليه وأخذه من البنك، حتى يستطيع أن يقوم بسداد الديون المتراكمة، وذلك بفترة سداد طويلة ومناسبة، لعدم الشعور بالقلق والتوتر من الديون المتراكمة، وشراء واستخدام المبلغ التمويلي في كل ما يحتاج إليه وذلك بمبلغ سداد شهري أي أنه قسط بسيط ومنخفض حتى يتمكن من سداد المبلغ التمويلي بدون تعثر.

سداد المديونية من بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي من أقوى وأعرق البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم عروض تمويلية مناسبة لجميع الأفراد، شروط فتح حساب بنك الراجحي، وهناك عروض سيارات الراجحي وعروض التمويل الشخصي، وكل ما تحتاج إليه ستجده من خلاله، ويعطيك المصرف أفضل العروض والخدمات والبطاقات التمويلية المجانية مدى فترة التمويل، والتي من الممكن أن تستمر حتى خمس سنوات وفق بعض الشروط والقوانين المعلن عنها، ويمكنك أن تحصل على قرض سداد المديونية، وإذا كان المبلغ التمويلي 55 ألف ريال فأن القسط الشهري 962 ريال، وقد تختلف الأقساط الشهرية وفق التمويل الذي سوف تحصل عليه.

خطوات التسجيل في بنك الراجحي

بعد الموافقة على كافة الشروط المعلن سوف تقوم بخطوات بسيطة وسلسة حتى تحصل على تمويلك في أسرع وقت، التسجيل في بنك الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني، ويكون لك كل الحقوق في الحصول على المزايا والبطاقات المجانية، وذلك بإضافة البيانات المطلوبة وصحيحة، باختيار نوع الجنسية، ونوع الهوية، ورقم الهوية أو الإقامة، ورقم الهاتف الجوال، واللقب والبريد الإلكتروني، اختار الدخل الشهري الذي تحصل عليه من 3000 ريال وحتى 80 ألف ريال، وأقصى مبلغ لعملية واحدة يبدأ من 500 ريال وحتى 10 مليون ريال، ثم إدخال الكود للتأكد من صحة بياناتك وسوف يتم إرسال رسالة تأكد إليك.

تمويل سداد المديونية

سوف تحصل على تمويل لسداد المديونية يصل إلى 2 مليون ونصف ريال، ومتاح لجميع الأفراد والمتقاعدين أيضاً على فترة سداد تصل إلى 60 شهرا، مع عدم أخذ أول قسطين أو وفق العرض التمويلي لسداد المديونية والمتوفر في هذا الوقت، تمويل سداد المديونية، ومن ضمن تلك العروض أنه بدون رسوم وبهامش ربح تنافسي، ولكن كل هذا من الممكن أن يتغير، ويمكنك الإطلاع على أخر العروض المتوفرة من خلال الاتصال على الرقم المجاني لبنك الراجحي وهو 8001241222 طوال أيام الأسبوع لتحصل على المزيد من الاستفسارات والعروض المتاحة للمواطنين والمقيمين.