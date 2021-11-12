فتحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودي، باب التسجيل على عدد 282 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات من الحاصلين والحاصلات على مؤهل الثانوية العامة والدبلومات والبكالوريوس، فما أعلي، للعمل في عدد من المدن السعودية وذلك في عدد من المجالات التي تطلبها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والتي سوف نوردها فيما بعد.

رابط التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني للجنسين 1443

الوظائف التي أعلنت عنها الشؤون الصحية التابعة للحرس الوطني السعودي للجنسين هي الوظائف الآتية:- الإدارة، القانون، المالية، الصيدلة، التمريض، الترجمة، السكرتارية، المحاسبة، إدارة الأعمال، العلوم الطبية، العلوم الصحية، العلاقات العامة، علوم الحاسب، أدب انجليزي، نظم المعلومات، تخصصات صحية وطبية متعددة، تخصصات تمريض وصيدلة، وسوف يتم تعيين المتقدمين والمتقدمات لشغل تلك الوظائف في المدن الآتية:-

جدة.

الرياض.

الدمام.

المدينة المنورة.

الاحساء.

القصيم.

رفحاء.

كيفية التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني:-

يمكن التقديم على تلك الوظائف الشاغرة في المدن السابقة وذلك بشكل الكتروني من خلال القيام بالخطوات الآتية:-

الدخول على رابط وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

يتم الضغط على التسجيل في الوظائف المعلنة.

يتم اختيار الوظيفة المتقدم لها ويجب أن تتوافق مع المؤهل الحاصل عليه المتقدم أو المتقدمة.

يجب أن يتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة بدقة متناهية حيث يتم الرجوع إلى الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة البيانات المدونة.

المسميات الوظيفية التي سوف يتم العمل بها:-

فني اتصالات.

موظفين ادخال بيانات ومعلومات.

ممثلين اتصالات (كول سنتر).

مساعد إداري أول ومساعد إداري ثاني، مساعد إداري ثالث.

اخصائي مراقبة الممتلكات، فني مختبر. ناسخ، مساعد لوجستي، مفتش خدمات.

اخصائي صحة مهنية، فني رعاية المرضى، فني تعقيم مركزي.

مفتش خدمات، معالج تنفسي، مرافق مرضى.

ضوابط عامة للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف المعلن عنها:-