الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة 2021.. تعرف على الفئات المستثناة من الرسوم

الاستعلام عن رسوم المرافقين وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين الذين أخذ معهم المرفقين، حيث يوجد هناك رسوم يدفعها العامل الوافد إلى المملكة، ومن الممكن تقسيط هذه الرسوم خاص بعد جائحة كورونا التي تهدد كافة البلاد ولها تأثير كبير على العاملين بالخارج، ويمكن معرفة طريقة سداد الرسومات من خلال اتباع النقاط القادمة.

الاستعلام عن رسوم المرافقين وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي

يبحث الكثير من الوافدين خاصة الذين يعانون من مشاكل مالية في كيفية مرافقة الأسرة الخاصة به، لذلك يمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي من خلال هذه الخطوات:

الدخول على موقع البنك الخاص بالمملكة.

الضغط على المدفوعات واختيار منها خدمة المقيمين، ومن ثم تحديد رسوم الإقامة.

يتم كتابة رقم الإقامة واسم الموافق لدفع الرسوم الإقامة.

يتم الضغط على السداد، والانتظار قليلاً للحصول على إيصال يؤكد عملية الدفع.

والجدير بالذكر أن عند الدخول على البنك لسداد يجب اختيار تقسيط المدفوعات، وبالتالي تحديد قيمة السداد والوعد المحدد لدفعها.

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين

يستطيع الوافدين من معرفة رسوم المرافقين وذلك عن طريق وزارة الداخلية بالمملكة، وسام ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة، وأخيراً من الممكن الاستعلام عن الرسوم من خلال النقاط التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية، ومن ثم اختيار منها خدمة الجوازات.

الضغط على الاستعلامات ويليها كلمة المزيد.

تسهيل الدخول من خلال خدمة الجوازات، وبعد ذلك الضغط على الاستعلام عن الرسوم.

الضغط على رسوم المرافقين.

يجب إدخال البيانات الخاصة بالإقامة، وكيفية الاستعلام، وبالتالي تستطيع معرفة كافة المعلومات عن الرسوم.

الانتقال إلى الخطوة الأخيرة وهي كيفية استخدام خاصية التقسيط.

وهذه الخدمة مقدمة من مديرية الجوازات لتخفيف العبء والصعوبة التي يواجهها الوافد في تجديد الإقامة مرة أخرى، كما توفر خدمة التقسيم خاصة خلال هذه الأيام والصعوبات التي يواجهها العاملين الوافدين.

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