رابط وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 للنساء رتبة جندي الشروط والموعد jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي1443، من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث “جوجل” ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم الإعلان اليوم من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن توافر عدد من الوظائف للعنصر النسائي على رتبة جندي، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي سوف نتعرف عليها لاحقاً، ووفق المفاضلة التي سوف تتم بين جميع المتقدمين بمنتهى الشفافية والموضوعية، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نتعرف على رابط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443، وما هي الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين، وكذلك موعد التقديم ورابط أبشر توظيف jobs.sa.

رابط تقديم وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن توفير عدد من الوظائف للعنصر النسائي على رتبة جندي، وسوف يتم التقديم والتسجيل إلكترونياً عن طريق رابط أبشر توظيف، لذلك ينبغي على من ترغب في التسجيل ملء كافة البيانات بطريقة صحيحة حتى يتم قبول الطلب، كما يجب قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التقديم، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وطباعة استمارة التسجيل الإلكترونية والاحتفاظ بها.

الشروط المطلوبة

ازداد البحث عن شروط وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443، وفيما يلي توضيح للشروط المطلوبة وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من هذا الشرط من تواجدت مع والدها أثناء فترة خدمته للبلاد في الخارج. حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلة على مؤهل أعلى. حسنة السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون لديها هوية وطنية سارية وقت التسجيل. ألا تكون قد تم تعيينها سابقاً في أي وظيفة عسكرية أو أن يكون قد تم فصلها لأي سبب من الأسباب. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتيازها لكافة الإجراءات والاختبارات وكذلك المقابلة الشخصية. يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم والتصديق عليها.

موعد التقديم

التقديم سوف يكون متاح من يوم السبت القادم 08\04\1443 الموافق 13\11\2021 بدايةً من العاشرة صباحاً، وينتهي التقديم يوم الخميس 13\04\1443 الموافق 18\11\2021 في نفس التوقيت العاشرة صباحاً.