رابط تقديم الأمن الدبلوماسي للنساء 1443 عبر أبشر توظيف أعرف الشروط وطريقة التسجيل والمواعيد

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي للنساء 1443، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها من قبل النساء الراغبين في الالتحاق بوظائف عسكرية متميزة، تحقق لهم الدخل الجيد وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، قد دعت النساء الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها وأصحاب الشهادات العليا، إلي التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على رتبة جندي، وحددت بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمات، ونجن من خلال موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل الوظائف وألية التسجيل الإلكتروني، ومواعيد التسجيل وكافة تفاصيل الإعلان التي تبحثون عنها.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي للنساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف. تحديد الوظائف التي ترغبين التسجيل عليها وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بدخول أبشر توظيف. الضغط على وظيفة جندي. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ويجب الدقة في التسجيل. الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام. مراجعة البيانات المسجلة ثم أضغط حفظ وإرسال الطلب.

شروط التسجيل على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء

أن تكون سعودية المنشأ والجنسية وتستثنى من نشأت مع والدتها خارج الوطن أثناء خدمة البلاد. شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل أصحاب المؤهلات العليا. التمتع بحسن السير والسلوك ولا تكون محكوم ليها في أي قضايا. أن كانت المتقدمة على الوظائف متزوجة يشترط أن تكون جنسية الزوج سعودي. اجتياز كافة المقابلات والاختبارات المقررة لشغل الوظائف. يشترط التفرغ التام للوظيفة وأن لا تكون تعمل في أي وظيفة أخرى أو تم فصلها من وظيفة سابقاً. الشهادة يجب أن تكون مصدقة من وزارة التعليم السعودية وفي حال أن كانت الشهادة من الخارج يجب معادلتها من وزارة التعليم. التمتع بالياقة الصحية الجيدة وعدم الإصابة بأي من الأمراض المزمنة التي تعيق المتقدمة عن أداء وظيفتها.

موعد التقديم على الوظائف

يبدأ التسجيل على الوظائف من يوم السبت 2021/11/13 من العاشرة صباحاً، وحتى الخميس الموافق 2021/11/18 حتى العاشرة صباحاً.

سلم رواتب الأمن الدبلوماسي

راتب جندي الأمن العام في الأمن الدبلوماسي يصل إلي 7000 ريال مع علامة سنوية 130 ريال.

راتب جندي أول في الأمن الدبلوماسي يصل إلي 8900 ريال مع علاوة سنوية 145 ريال.

رابط تقديم الأمن الدبلوماسي للنساء

يجب على المتقدمة للتسجيل في وظيفة جندي في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، أن تكون كافة البيانات التي تسجل دقيقة وصحيحة، وفي حال عدم تطابقها مع الجهات ذات الشأن سوف يتم أستبعاد الطلب نهائياً، وتخضع المتقدمة للتحقيق من قبل الجهات المسئولة.

المستندات التي يجب تقديمها عند التسجيل