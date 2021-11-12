التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء 1443 وزارة الداخلية التسجيل عبر أبشر jobs.sa

التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء، نستعرض معكم اليوم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز دائماً “ثقفني”، تفاصيل الإعلان عن وظائف على رتبة جندي للكادر النسائي بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن فتح باب التسجيل على وظائف للعنصر النسائي لرتبة جندي بالأمن الدبلوماسي، ممن لديهم مؤهل الثانوية العامة فأعلى ويُفضل المؤهلات العليا، ضمن تنفيذ خطة الدولة في توفير وظائف للسعوديين بمختلف الجهات والاستفادة من الكوادر والكفاءات من الشباب، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع الإعلان عن وظائف النيابة العامة السعودية، والذي سيكون التقديم عليها متزامن تقريباً مع نفس موعد التقديم على الوظائف المُعلن عنها من وزارة الداخلية، وسوف نستعرض معكم خلال السطور التالية الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل على الوظائف المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمات.

رابط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف “jobs.sa“.

تحديد وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء.

تسجيل بيانات المتقدمة صحيحة ومطابقة للمستندات.

ملئ استمارة التقديم بعد الموافقة على الشروط الأحكام.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم

يبدأ التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء، من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 8 ربيع الأخر 1443، الموافق 13 نوفمبر الجاري، ويستمر حتي العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 13 ربيع الأخر 1443، الموافق 18 نوفمبر 2021.

شروط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثني من نشأت مع والديها خارج المملكة لخدمة البلاد.

تكون المتقدمة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو ما يعادلها.

يُشهد للمتقدمة بحسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون محكوم عليها بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة مُفعلة وقت التقديم.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز كافة الاختبارات المقررة للقبول والكشف الطبي.

لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في وظيفة تخضع للنظام العسكري أو تم إنهاء خدمتها من أحد المراكز والمعاهد العسكرية.

ألا تكون موظفة في أحد الجهات الحكومية.

في حالة حصول المتقدمة على المؤهل من خارج المملكة لا بد أن تقدم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.

التسجيل والقبول لوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

يتم التسجيل على وظائف الأمن الدبلوماسي إلكترونياً وكذالك إعلان نتائج القبول، حيث يقوم رابط أبشر توظيف بإعلان نتائج القبول للوظائف المُعلن عنها عقب الانتهاء من كافة الإجراءات وتوفر الشروط للمتقدمين، ويعقب ذلك مرحلة التوزيع على مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية.