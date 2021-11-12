نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دورات معهد الإدارة العامة 1443 وموعد بدء دورات للفصل الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دورات معهد الإدارة لخريجي الثانوية العامة والشروط والأوراق المطلوبة ومواعيد التسجيل في البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للعام الجديد 1443 من أهم وأبرز الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من خريجي الثانوية العامة وغيرهم من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، لذلك أعلن المعهد عن كافة التفاصيل والشروط والمواعيد عبر موقعه الرسمي على شبكات الإنترنت، كما أتاح المعهد طريقة إلكترونية للتسجيل في دورات معهد الإدارة 1433 بسهولة ويسر، وفيما يلي سنتناول كافة الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل إلكترونيًا.

شروط التسجيل في دورات معهد الإدارة 1443

ليتمكن المتقدمين من التسجيل في دورات معهد الإدارة العامة والالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة لابد من توافر بعض الشروط العامة وكذلك لابد من توافر بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي تتمثل في الآتي:

في البداية يجب أن يكون المتقدم للمعهد سعودي الجنسية.

كما يجب ألّا يتجاوز​ عمر المتقدم عن 25 سنة ومن مواليد عام 1415هـ فما​ فوق.

يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية –قسم العلوم الشرعية).

وعلاوة على ذلك في حالة تخرج المتقدم من المعاهد العلمية فلابد من حصوله على تقدير لا يقل عن جيد.

عند استبعاد طالب من المعهد من قبل فلابد من مرور فترة قدرها عام قبل البدء في تقديم أوراق التسجيل مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك يشترط على المتقدم أن يجتاز الاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم بنجاح.

طريقة التسجيل في المعهد لخريجي الثانوية العامة

أتاح المعهد لكافة المتقدمين طريقة إلكترونية تمكنهم من التسجيل وتقديم أوراق الالتحاق بالمعهد من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى مقر المعهد، فما على المتقدم سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المتقدم بزيارة الموقع الرسمي لمعهد الإدارة العامة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، وكتابة كلمة المرور، أو إنساء حساب جديد.

عند الانتهاء من عملية التسجيل يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة “ الأنشطة التدريبية “، ومنها يقوم باختيار خدمة “ تسجيل بيانات المرشح للتدريب “.

“، ومنها يقوم باختيار خدمة “ “. ثم يقوم بالنقر على أيقونة “ ابدأ الخدمة “، ثم يقوم باختيار أيقونة “ تسجيل أول مرة “.

“، ثم يقوم باختيار أيقونة “ “. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم وهي على سبيل المثال: (رقم السجل المدني – البريد الإلكتروني – تأكيد البريد الإلكتروني – رقم الجوال – تأكيد رقم الجوال – تاريخ الميلاد).

وأخيراً يقوم المتقدم بالنقر على زر “تسجيل“.

بعد ذلك سيقوم المعهد بالنظر في الأوراق المقدمة والرد بالقبول أو الرفض، في حالة القبول سيتم إرسال رسالة نصية إلى البريد الإلكتروني المسجل سابقاً تحتوي على كلمة السر، بعد ذلك يقوم المتقدم بالتسجيل مرة أخري بالاسم وكلمة السر الجديدة، سيمكن للمتقدم بعد ذلك تصفح الدورات المتاحة واختيار الدورة التي يرغب فيها والبدء بها بحسب المواعيد المحددة.

مواعيد التسجيل في دورات معهد الإدارة 1443

عند الانتهاء من عملية التسجيل سيقوم المتقدم بتصفح البرامج التدريبية المتاحة واختيار ما يناسبه في الموعد المحدد لكل منها، وتسهيلاً على كافة المتقدمين سنقوم بعرض جدول مواعيد التدريب بعام 1443 للفصل الثاني، وهو كما يلي:

البرنامج التدريبي الموعد أولاً بداية الترشح للبرامج التدريبية الفصل الثاني 22 ربيع الأول 1443 ثانيًا نهاية الترشح للبرامج التدريبية الفصل الثاني 11 ربيع ثاني 1443 ثالثاً بداية اعتماد الترشيحات الفصل الثاني 14 ربيع ثاني 1443 رابعاً نهاية اعتماد الترشيحات الفصل الثاني 18 ربيع ثاني 1443 خامساً الموعد المقرر لإعلان نتائج الترشيحات 5 جماد الأول 1443 سادساً بداية التدريب للفصل الثاني 4 جماد ثاني 1443 سابعاً نهاية التدريب للفصل الثاني 22 من شوال عام 1443

وهكذا نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة التسجيل في الدورات التدريبية لمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك تعرفنا على شروط التسجيل، وعلاوة على ذلك قمنا بعرض الخطة الزمنية التي وضعها المعهد لبدء التدريبات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 1443.