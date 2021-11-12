نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي تمويل الراجحي المرن للمتقاعدين والمواطنين بأقل راتب 1443 في المقال التالي

أعلن مصرف الراجحي مؤخراً عن قرض جديد، وهو التمويل الوطني، حيث يقدم البنك ذلك القرض لكلاً من المواطن السعودي، المقيم بالمملكة، والمتقاعدين أيضاً، فقد جمعنا لكم تفاصيل القرض من حيث المزايا والشروط والاثباتات المطلوبة. مزايا الحصول علي تمويل الراجحي المرن للمواطنين والتقاعدين يقدم مصرف الراجحي التمويل الوطني تبعاً لضوابط الشريعة الاسلامية.

يوفر مصرف الراجحي في ذلك التمويل فترة سداد مرنة تتناسب مع جميع الطبقات.

يحصل العميل علي فترة سداد تصل الي ستون شهر أي يتم سداد أقساط التمويل الوطني علي مدة قد تصل الي 5 أعوام.

يتميز التمويل الوطني بأكثر من مدة للتمويل وفترة السداد يتم تحديدها مع العميل عند الحصول علي القرض حسب قيمة مبلغ التمويل الذي سيحصل عليه العميل.

يدعم بنك الراجحي موظفين القطاع الخاص وموظفين المؤسسات الخيرية. الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول علي القرض من مصرف الراجحي نموذج من جهة العمل يوضح قيمة الراتب الفعلي للعميل المتقدم وهو نموذج تثبيت الراتب، والذي يعتبر من اهم النماذج التي يحتاج اليها الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص.

صورة من أصل الهوية الوطنية الخاصة بالعميل أو صورة من الإقامة الخاصة بالقيم المتقدم للحصول علي القرض.

نموذج به تفريغ البيانات به الاسم كاملاً، رقم الهاتف الحوال، البريد الإلكتروني وكافة البيانات الأخري. شروط الحصول علي التمويل الوطني من مصرف الراجحي تحضير صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للمواطن والمتقاعد، أو صورة من الإقامة الخاصة بالوافد في السعودية سارية المفعول.

أن يكون الشخص المتقدم سواء كان مواطن سعودي، مقيم، أو متقاعد يعمل لدي جهة معتمدة لبنك الراجحي سواء كان بالقطاع العام أو الخاص.

أن لا يقل صافي الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي إذا كان مواطن.

يشترط أن لا يقل صافي الراتب الشهري عن خمسة الالاف ريال سعودي إذا كان مقيم.

أن لا يقل صافي الدخل عن ألف وتسعمائة ريال سعودي إذا كان المتقدم من فئة المتقاعدين.

يشترط بنك الراجحي أن لا يزيد عمر العميل عند سداد أخر قسط عن 60 عاماً، وإذا كان العميل متقاعد لا يزيد عمره عن 70 عاماً عند سداد أخر قسط للقرض. الوسوم عمر شويل - جدة التقديم علي تمويل الراجحي المرن للمتقاعدين والمواطنين بأقل راتب 1443 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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