نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجوالات من نون السعودية في الجمعة البيضاء 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات من نون السعودية توفر للجميع خصومات مميزة على أحدث الجوالات مثل أبل آيفون 13 بجميع أحجامه، ويعتبر متجر نون واحد من أهم المتاجر الإلكترونية التي تشارك في عروض البلاك فرايدي في السعودية ولهذا يهتم الكثير من الأفراد بمعرفة عروض الجمعة البيضاء في أمازون وفي متجر نون أيضًا، لهذا سنتعرف على أحدث عروض الجوالات في السعودية 2021 وما هي عروض نون للجوالات أقساط 2021.

عروض الجوالات من نون السعودية

في إطار الخصومات الجديدة والتي تتزامن مع عروض الجمعة البيضاء من نون يمكن الحصول على عروض الجوالات من نون السعودية وفق التالي:

احصل على خصم مميز على جوال أبل ايفون 13 ولكن الذاكرة الأصغر وهي 128 جيجا بايت، ويدعم الجوال تقنية الجيل الخامس، وقد وفره المتجر بسعره 3799 وهناك ألوان عديدة متوفرة من الجوال، كما يمكن الحصول على الجوال بالمساحة الأكبر ولكن بسعر 3899 ريال سعودي، وبألوان متعددة كذلك.

عروض جوالات سامسونج من نون

وهناك خصومات جديدة متوفرة لدى متجر نون على جوالات سامسونج الجديدة من بينها:

احصل على سامسونج القلاب الجديد وهو جالكسي زي فليب بسعر يصل إل 3994 ريال سعودي، بينما وصل جوال جالكسي زد فولد بتقنية الجيل الخامس إلى سعر 6699 ريال سعودي.

وقد وفر متجر نون عروض وخصومات متميزة على سامسونج جالكسي اس 21، والذي يعمل بذاكرة عشوائية تصل إلى ثمانية جيجا رام، وسعره وصل الآن في المتجر إلى 2699 ريال سعودي.

هذا وبجانب خصومات مميزة على جوال جالكسي اس 21، ولكن حجم الذاكرة العشوائية هنا يبلغ 16 جيجا رام، وسعره في المتجر وصل إلى 4499 ريال سعودي، والحصول على خصم مميز يصل إلى النصف على جالكسي نوت 20 بذاكرة عشوائية تصل إلى 2199 ريال سعودي، والخصم يصل إلى 42%.

ومتوفر عروض وخصومات مميزة من خلال متجر نون على أنواع أخرى من الجوالات الذكية التي تدعم نظام الأندرويد مثل أجهزة هواوي الذكية الجديدة، فيمكن المبادرة للحصول عليها في نطاق العروض الجديدة، وتوصيلها حتى باب المنزل عقب طلب الجوالات وذلك الحال ساري أيضًا على أجهزة الآيفون أو الأجهزة الإلكترونية بوجه عام في السعودية.