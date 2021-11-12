نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات نون السعودية اليوم على الإلكترونيات في الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات نون السعودية في الجمعة البيضاء تُقدم على مدار شهر نوفمبر بوجه عام خصومات مميزة على جميع الأجهزة من بينها عروض الجوالات من نون السعودية والتي يصل فيها الخصم إلى حوالي 50% من أسعار الأجهزة الذكية الحديثة، وهناك الكثير ممن يسأل عن عروض البلاك فرايدي في السعودية وما هي الجهات التي توفر خصومات مميزة، مثل عروض الجمعة البيضاء في أمازون لذا نسعى اليوم إلى توفير أحدث خصومات نون السعودية في الجمعة البيضاء.

تخفيضات نون السعودية اليوم

شارك متجر نون السعودية في مهرجان الخصومات العالمي والذي يوفر خصم على كافة المنتجات خلال شهر نوفمبر بمناسبة الجمعة البيضاء العالمية، التي تشهد خصم مميز، ويمكن الحصول على العديد من المستلزمات الأساسية من بينها:

الحصول على خصم يصل إلى 10% في متجر نون على جوال هواوي واي 9 ايه الجديد، ويمكن الحصول عليه بذاكرة تصل إلى 128 جيجا بايت، وبسعر 1169 ريال سعودي فقط.

بينما في حال الحصول على جوال هواوي نوفا 7 أي، الذي يتوفر بسعة ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت، ستحصل على خصومات تصل إلى 33%، أي أنه بعد الخصم سعره وصل إلى 769 ريال سعودي، بالإضافة إلى الحصول على هاتف هواوي نوفا 8 باللون الفضي المميز بسعر 1350 ريال سعودي.

عروض اللاب توب في نون

وهناك خصومات مميزة على أجهزة اللاب توب التي توفرها الشركات العالمية من بينها خصومات على لاب توب اتش بي وهواوي وسامسونج فيمكن الحصول على الأجهزة بالأسعار والخصومات التالية:

يمكن الحصول على جوال اتش بي بشاشة مقاسها يصل إلى 15.6 بوصة، بخصم يصل إلى 19%، أي يمكن الحصول عليه بسعر 1249 ريال سعودي، بينما الحصول على جهاز اتش بي لاب توب مقاس 11.6 بوصة فقط، بسعر 1149 ريال سعودي، بعد الحصول على خصم 11%.

ويتوافر أيضًا لدى نون أجهزة لاب توب لينوفو المميزة، بدقة عالية، وفي الخصومات الجديدة يمكن استلام الجاز بسعر 1549 ريال سعودي، بعد وصول الخصومات إلى 18%، وهناك جهاز من شركة أبل وهو أبل لابتوب ماك بوك آير، الذي يمكن الحصول عليه بسعر يصل إلى 5549 ريال سعودي فقط.