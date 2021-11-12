قرض سريع 50 ألف ريال سعودي وبدون كفيل لجميع المواطنين وبدون فوائد

تمويل شخصي يصل إلي 50 ألف ريال سعودي مقدم من بنك التنمية الاجتماعية، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية من اهم وأفخم البنوك المتواجدة في المملكة ضمن أنها معتمدة من مؤسسة النقد العربية السعودي، حيث أن التمويل لا يشترط بوجود كفيل ولا تحويل الراتب من اهم أنواع القروض والتمويل التي تقدمه بنك التنمية الاجتماعية، حيث يتميز بنك التنمية بالعديد من المزايا مثل تسهيلات السداد بصورة مسيرة جدا وبهامش ربح منخفض، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل للأفراد والأسرة وتمويل العمل الحر برامج التمويل التنموية المسيرة وتوفر القرض بأسهل الإجراءات للحصول علي تحقيق وأهداف وبرامج رؤية المملكة، لذلك نقدم لكم الشروط للحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل.

شروط اللازمة للحصول علي قرض بقيمة 50 ألف ريال سعودي

بنك التنمية الاجتماعية المعروف مسابقا ببنك التسليف والإدخال حيث يقدم العديد من التمويلات المتنوعة لجميع الراغبين في الحصول علي تمويل يصل إلي 50 ألف ريال سعودي، كما أن جميع التمويلات متوافقة تماما مع الأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن بنك التنمية يقوم بمساعدة المواطنين بتمويل المشروعات أو تمويل بدون وظيفة للشباب العاطلين عن العمل، فقد حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط واجب توافرها، ومن هذه الشروط هي:

عند تقديم طلب التمويل يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يتجاوز عن 60 عاما. يجب أن يكون المتقدم طلب التمويل يكون مواطن سعودي الجنسية سواء رجال أو نساء. بنك التنمية الاجتماعية لا يشترط وجود كفيل لجميع المواطنين داخل المملكة. لا يزيد الدخل الشهري الخاص بك عن 10 الآف ريال سعودي. التمويل متاح لجميع الفئات ويصل إلي 50 ألف ريال بدون فوائد وبفترة سداد تصل الي 60 شهرا.

خطوات التقديم علي قرض شخصي من بنك التسليف