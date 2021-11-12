هل فتح التسجيل في الدعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، إن حساب المواطن يقدم دعم لجميع المواطنين من فئة محدودي الدخل، يجب علي كل مواطن التسجيل في الدعم للاستفادة من خدماته، فإن هدف البرنامج الرئيسي هو خدمة كل مواطن في المملكة من خلال تقديم دعم مادي لهم، فتلك المساعدة هناك العديد من المواطنين الشباب تعتمد علي هذا الدعم في سد أي عجز أو عبء في حياتهم اليومية، ولذلك يقوم حساب المواطن بتسهيل خدمة التسجيل في الدعم بتقديمها إلكترونيا، وتلك الخدمة تكون خطوات التسجيل فيها كما ذكرها برنامج الدهم، كما أكد حساب المواطن أن هناك شروط لابد من توافرها في المواطنين.

هل فتح التسجيل في الدعم حساب المواطن؟

قام حساب المواطن في وقت من الأوقات بوقف التسجيل في حساب المواطن، لذلك وجدنا العديد من الفئات المستفيدة يتساءلون عن موعد فتح التسجيل، لذلك سوف نوضح للمواطنين موعد إعادة التسجيل، الآن مسموح فقط للمواطنين بإضافة التابعين، لكن مازال التعليق للتسجيل مستمر، كما أكد حساب المواطن أن التسجيل يكون وفقا للضوابط والمعاير المحددة من حساب المواطن.

شروط التقدم للتسجيل في حساب المواطن

يجب علي كل مواطن متقدم أن يكون سعودي الجنسية.

لابد من عدم تجاوز الدخل للمواطنين عن ألفين ريال سعودي شهريا.

توفير وثيقة تكن ثابتة للدخل الصافي للمواطن المستفيد.

امتلاك هوية وطنية للمواطن المتقدم.

يجب ألا يكون المواطن يسبق ألتحاقه بأحدي دور الرعاية في المملكة أو الإيواء ولابد من أن يكون حسن السمعة.

تقديم المواطن رقم حسابه البنكي.

خطوات الدخول للتسجيل في الدعم