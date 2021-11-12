نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل فتح التسجيل في الدعم حساب المواطن؟ في المقال التالي
هل فتح التسجيل في الدعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، إن حساب المواطن يقدم دعم لجميع المواطنين من فئة محدودي الدخل، يجب علي كل مواطن التسجيل في الدعم للاستفادة من خدماته، فإن هدف البرنامج الرئيسي هو خدمة كل مواطن في المملكة من خلال تقديم دعم مادي لهم، فتلك المساعدة هناك العديد من المواطنين الشباب تعتمد علي هذا الدعم في سد أي عجز أو عبء في حياتهم اليومية، ولذلك يقوم حساب المواطن بتسهيل خدمة التسجيل في الدعم بتقديمها إلكترونيا، وتلك الخدمة تكون خطوات التسجيل فيها كما ذكرها برنامج الدهم، كما أكد حساب المواطن أن هناك شروط لابد من توافرها في المواطنين.
هل فتح التسجيل في الدعم حساب المواطن؟
قام حساب المواطن في وقت من الأوقات بوقف التسجيل في حساب المواطن، لذلك وجدنا العديد من الفئات المستفيدة يتساءلون عن موعد فتح التسجيل، لذلك سوف نوضح للمواطنين موعد إعادة التسجيل، الآن مسموح فقط للمواطنين بإضافة التابعين، لكن مازال التعليق للتسجيل مستمر، كما أكد حساب المواطن أن التسجيل يكون وفقا للضوابط والمعاير المحددة من حساب المواطن.
شروط التقدم للتسجيل في حساب المواطن
- يجب علي كل مواطن متقدم أن يكون سعودي الجنسية.
- لابد من عدم تجاوز الدخل للمواطنين عن ألفين ريال سعودي شهريا.
- توفير وثيقة تكن ثابتة للدخل الصافي للمواطن المستفيد.
- امتلاك هوية وطنية للمواطن المتقدم.
- يجب ألا يكون المواطن يسبق ألتحاقه بأحدي دور الرعاية في المملكة أو الإيواء ولابد من أن يكون حسن السمعة.
- تقديم المواطن رقم حسابه البنكي.
خطوات الدخول للتسجيل في الدعم
- لابد من الدخول علي الرابط الراسمي للتسجيل.
- الضغط علي أيقونة التسجيل الجديد.
- يقوم المواطن بإدخال جميع المعلومات المطلوب تسجيلها في البرنامج.
- ترسل كلمة سر أمنة تكون خاصة بالمواطن المستفيد بالبرنامج.
- يقوم المواطن بتسجيل الهوية وكلمة السر المرسلة.
- يضغط علي اختيار دخول.
- يدخل بياناته ثم يدخل بيانات التابعين الخاصين بالمواطن إن وجد.
- يقوم المواطن بالضغط علي أيقونة التالي، ثم يدخل رقم حساب البنك الخاص بالمستفيد.
- ثم يتأكد كل مستفيد من كل بيان مدخل ثم ينقر موافق.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل فتح التسجيل في الدعم حساب المواطن؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.