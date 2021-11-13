بدأ تقديم وتسجيل وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء بالسعودية للعام 1443 على ابشر jobs.sa للتوظيف

الإعلان عن بدأ التقديم والتسجيل على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء بالسعودية للعام 1443، وذلك بعدما أعلنت الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التسجيل والتقديم للإناث تمهيدا لقبول من تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة، وذلك للالتحاق بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، حيث يتم القبول على رتبة “جندي”، وتجدر الإشارة إلى الإعلان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية واس، الصادر مساء يوم الخميس الماضي 11 نوفمبر 2021، وذلك عن وزارة الداخلية السعودية، والتي أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالأمن الدبلوماسي برتبة “جندي”، وسنتناول من خلال هذا التقرير موعد بداية ونهاية التقديم والتسجيل واستقبال طلبات القبول للعنصر النسائي، وذلك من خلال “منصة أبشر توظيف”، كما سنستعرض الشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية للقبول بوظائف الأمن الدبلوماسي للنساء.

فور الإعلان عن وظائف النساء بالأمن الدبلوماسي، فقد أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن الشروط والمعايير التي سيتم بموجبها قبول الراغبين في التسجيل والتقديم على رتبة جندي، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

شرط المواطنة والجنسية السعودية شرط أساسي للقبول.

يجب على المتقدمات أن يكن من أصل ومنشأ سعودي.

يتم الاستثناء من البند السابق من نشأت مع والدها أثناء قيامة بالخدمة خارج المملكة.

المؤهل الدراسي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشهادات والمؤهلات الدراسية الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

يفضل من لديهن مؤهل أعلى .

التمتع بالسمعة الطيبة وحسن السلوك والسيرة.

أن تكون المتقدمات غير محكومات بحكم قضائي في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

امتلاك هوية وطنية سارية وصالحة.

يُشترط على الرغبات في التقديم أن لا يكن سبق لهن الالتحاق بوظائف تخضع لنظام الخدمة العسكرية أو أنهين خدماتهن بالمراكز أوالمعاهد العسكرية لأي سبب.

أن لا تكون المتقدمة بالتسجيل متزوجة من غير سعودي.

اجتياز جميع الاختبارات شرط للقبول.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء 1443

تسجيل دخول رابط موقع منصة أبشر للتوظيف.

اختيار الوظيفة التي ترغبن في التقديم بها.

الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظيفة.

اضغطي على تسجيل دخول وقومي بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

قومي بتعبئة المؤهل

احفظي البيانات.

الضغط على تأكيد الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التدقيق عند التسجيل على رابط موقع منصة أبشر للتوظيف، كما يجب مراجعة البيانات والمعلومات التي يتم تعبئتها على رابط التقديم على وظائف النساء بالأمن الدبلوماسي، وذلك قبل الضغط على أيقونة تأكيد الطلب، فلا داعي للعجلة في التسجيل، فمدة التقديم والتسجيل هي 5 أيام كاملة تبدأ يوم السبت وتنتهي يوم الخميس القادم.