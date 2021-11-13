التسجيل في منصة قوى الرقمية وكيفية اعتماد لائحة العمل والتعرف على الخدمات التي تقدمها المنصة

منصة قوى الرقمية، شهدنا خلال الآونة الأخيرة العديد من المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية تزامنا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المعلوم أن الحكومة السعودية تقوم ببذل قصاري جهدها لتلبية احتياجات المواطنين ولتسهيل مهماتهم الخدمية، لذك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا بإطلاق منصة قوى الإلكترونية وذلك لمساعدة المواطنين السعودين في التعرف على كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض لكم في هذا المحتوى الذي يقدمه لكم موقع ثقفني بعض المعلومات الخاصة بمنصة قوى الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وخطوات التسجيل في تلك المنصة.

الخدمات التي تقدمها منصة قوى

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها منصة قوى لتسهيل الإنجازات الخاصة بسوق العمل بالمملكة السعودية وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في التحويل الرقمي، والصورة التالية توضح الخدمات التي توفرها منصة قوى الرقمية ولمزيد من المعلومات عن تلك الخدمات عليكم بزيارة منصة خدمات قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية إنشاء حساب جديد على منصة قوى

هناك مجموعة من الخطوات عليك اتباعها لإنشاء حساب جديد على منصة قوى الإلكترونية، واليكم الخطوات عبر السطور التالية:

في البداية عيلك القيام بالذهاب إلى منصة قوى للأفراد التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

ثم القيام بالضغط على زر تسجيل.

القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بالمستخدم في الأماكن المخصصة لذلك.

القيام بتسجيل تاريخ الميلاد الهجري للمستخدم ثم الضغط على زر تأكيد بياناتي.

ثم القيام بتسجيل رمز التأكيد في المربع المخصص لذلك.

ثم عليك بإدخال عنوان البريد الإلكتروني وكتابة كلمة السر الجديدة وإعادة كتابتها مرة أخرى لتأكد من مطابقتها.

بعد ذلك القيام بتسجيل رقم الجوال الخاص بالمستخدم ثم الضغط على زر إرسال.

عليك الانتظار قليلا حتى تصلك رسالة نصية على رقم جوالك تحتوي على رمز التحقق من شخصيتك ثم عليك بكتابته في المربع المخصص لذلك والضغط على زر تأكيد.

وأخيرا سوف يتم إنشاء حساب جديد على المنصة وبإمكانك الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

كيفية اعتماد لائحة العمل عبر منصة قوى

لاعتماد لائحة العمل من خلال منصة قوى الإلكترونية عليكم اتباع الخطوات التالية: