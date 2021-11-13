نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتجات عبد الصمد القرشي العطرية للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة عبد الصمد القرشي مجموعة عالية من العطور ذات التركيبة الرائعة والنقية، التي يستمتع بها المشتري وتحقق له السعادة والثقة بالنفس والشركة توفر تشكيلة متنوعة من العطر التي قد يستخدمها الرجال والنساء والأطفال، والقائمة العطرية التي تعرضها عليك الشركة ستحتوي على عطور فرنسية وأسماء أخرى من أجود أنواع العطور.

عطور للرجال بعبد الصمد القرشي

لجميع الأشخاص العاشقين للعطر يمكنهم تحديد النوع المميز لهم، من خلال القراءة للأنواع التي سنسردها في النقاط التالية على النحو الأتي:

عطر اللؤلؤ المكنون

ويتميز هذا العطر برائحته المميزة، فهو منعش للغاية نظرا لأنه يحتوي على روائح البرتقال بالإضافة لرائحة الليتشي والصندل وخشب الأرز والمسك والعود، مما يمنحك الشعور بالصفاء والهدوء، ويمكن للنساء أن تستخدمه أيضا.

عطر رامان

يتم إنتاجه من قبل شركة عبد الصمد القرشي ويخصص للرجال، ويشمل هذا أربعة أنواع هما، فالنوع ذات اللون الأزرق والفضي خاص بالرجال ويحتوي على رائحة الكهرمان المنعشة، ويمكنك استخدامه في فصل الصيف لأنه يشعرك بالهدوء والبرودة.

عطر دموع الذهب

فهو يمنحك الانتعاش في كافة أوقات اليوم، لأنه يركب من رائحة الورد، روائح بذور البرتقال، خشب الصندل وخشب الأرز كما أنه يحتوي على المسك والعود مما يمنحك السعادة.

عطور عبدالصمد القرشي المميزة للنساء

حيث تقوم تلك الشركة بطرح مجموعة رائعة من العطور المخصصة للنساء، ومن أنواعها عطر الحجر الأسود والعطور الفرنسية وعدد أخر من الروائح على النحو التالي.

عطر الحجر الأسود

فهو عطر نسائي أصلي ويوفر للمرأة التي تستخدمه شعورها الأناقة والسعادة والجمال، وذلك بسبب احتوائه على اللافندر والزعفران بالإضافة لعدد آخر من العطور مثل الياسمين ونوتات البرغموت والمسك والياسمين.

مجموعة العطور الفرنسية

فمجموعة عبد الصمد القرشي تنتج عدد مميز من الروائح الفرنسية، التي تضم أربعة أنواع من العطور التي تكون رائحتها ذكية للغاية وهي صممت بشكل خاص للاستخدام النسائي ، فهو عطر ناعم ورقي بين مختلف المجموعات العطرية، وذلك العطر صمم للأميرات نظرا لرومانسيته العالية، فتركيبته تحتوي على المسك والفانيليا والياسمين والبرغموت.

عطر ملح العود

من العطور النسائية المميزة أيضا، وتم صنعه خصيصا للنساء لجاذبيته ورفاهيته كما أن الشكل الخارجي لتصميم الزجاجة فاخر وفخم فهو جدير أن يوجد بداخله هذا العطر، وله شهرة واسعة بين أنواع الروائح التي تنتجها الشركة، وهو غني بزيوت نقية عتيقة لزجة من العود ويحتوي أيضا على بنوتات العود والنفحات الحادة للعطور الخشبية الرائعة.