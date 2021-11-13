سيولة فورية بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين بدون شرط اعتماد جهة العمل

سيولة فورية بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين، عرض تمويلي متميز ومتكامل يبحث عنه الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على مبالغ تمويلية بسيولة فورية وسريعة ، تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين ، كما يبحث العملاء للاستفادة من خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري لهم وتتلائم مع جميع إلتزاماتهم المالية الأخرى ، وقد قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل والتي تعتبر من أهم شركات التمويل بالمملكة ، بتوفير مجموعة متكاملة من العروض التمويلية ، التي تخدم إحتياجات العملاء بأسهل الشروط والمتطلبات ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال علي الشروط الأساسية التي حددتها الشركة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.

سيولة فورية بدون كفيل وأول قسط بعد شهرين من شركة اليسر

تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبسيولة نقدية فورية ، وأول قسط بعد شهرين بأسهل الشروط والمتطلبات ، أحد العروض التمويلية الميسرة والمتميزة التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا العرض التمويلي للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً ، بمبالغ مالية فورية وبشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تقدم شركة اليسر للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي توفرها الشركة للعملاء ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وتأجيل سداد أول قسطين ، من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. الشخص المتقدم بالطلب يمكن أن يحصل على مبالغ تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي ، من خلال هذا العرض التمويلي. لا يحتاج تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل إلي وجود كفيل أو ضامن. عرض تمويل شركة اليسر بدون الحاجة إلي وجود رسوم إدارية. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة. عرض تمويل شركة اليسر يتيح لطالب التمويل سداد أول قسط بعد شهرين. المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من عرض تمويل شركة اليسر بدون كفيل. يمكن للشخص المتقدم بالطلب سداد مبلغ التمويل ، من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 36 شهر .

الشروط الأساسية للاستفادة من عرض تمويل شركة اليسر بدون كفيل

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 22 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على العرض التمويلي.

يشترط لاستكمال الطلب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي