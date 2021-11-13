خدمة تواصل الجوازات 1443 هـ وطريقة الاستفادة منها عبر منصة أبشر الإلكترونية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين، ورغبةً منها في تحقيق التطور الرقمي وفقاً لرؤية 2030، ومن بين الخدمات التي يحتاجها المواطنون خدمة تواصل الجوازات والتي يمكن الوصول إليها عبر منصة أبشر، هذا وكانت مديرية الجوازات العامة بالمملكة قد أعلنت عن تغيير الإسم الخاص بخدمة الطلبات والرسائل ليكون اسمها الجديد هو “تواصل”، هذا ونرصد لكم في التالي أبرز المعلومات عنها وكيفية الاستفادة من خدماتها عبر أبشر.

طريقة الاستفادة من خدمات تواصل في منصة أبشر

حتى يتسنى لكل المستخدمين تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات تواصل الجوازات، لابد من اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

أولاً، على المستخدم تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية .

التوجه إلى خيار “قائمتي” ومنها اختر القائمة الخاصة بالجوازات من بين الخدمات الكثيرة المطروحة.

تظهر أمامك الأيقونة الخاصة بخدمة تواصل اضغط عليها.

تجد أمامك كلمة “طلب جديد” اضغط عليها ثم أدخل كل البيانات اللازمة وفي الأخير اضغط على إرسال الطلب.

الخدمات التي يتم تقديمها عبر تواصل

عبر خدمة تواصل يتم تقديم الكثير من التسهيلات للمواطنين فضلاً عن تقديم التسهيلات بشأن حل المشاكل التقنية التي يواجهونها في جوازاتهم، ومن بين الخدمات التي يقدمها المستخدم:

أولاً، من خلاله يتم التقديم على جواز السفر السعودي فضلاً عن تقديم تصاريح السفر.

يتم تقديم الخدمات الخاصة بتجديد الهوية للمقيم سواء كان داخل المملكة أو خارجها.

يتم تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتابعين بالإضافة إلى المكفوفين.

هناك أيضاً خدمات تتعلق بإصدار كافة التأشيرات المتعلقة بالخروج أو العودة، هذا بالإضافة إلى تأشيرات الزيارة الخاصة بالخروج النهائي.

عبر تواصل، يتم تقديم خدمة تمديد الزيارة للمقيمين في الجمهورية السورية واليمن.

يتاح التعديل على الجوازات عبر تواصل فضلاً عن تمديد وتحديث صلاحيته.

عبر خدمة تواصل الجوازات يمكن إصدار البلاعات ونقل الخدمات وتعديل المهن.

شروط الاستفادة من خدمة تواصل

حتى تتمكن من الاستفادة من خدمة تواصل بصورة صحيحة، لابد من مراعاة بعض الشروط هي كالتالي: