نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية 1443 وشروط التسجيل و معرفة المستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد إعانة التأهيل الشامل من أهم المشروعات التي تسعى لها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمساعدة جميع المواطنين السعوديين الذين يعانون من الإعاقة، وتتمثل هذه المساعدات في دفع مبلغ من المال بشكل شهري وهذا لتلبية احتياجاتهم اليومية ومساعدتهم في أعباء الحياة، وهكذا يستطيعون مساعدة أكبر عدد ممكن من المعوقين، ويعد مشروع التأهيل الشامل من أكثر المشروعات المؤثرة والناجحة التي تسعى إليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، فقد حددت الوزارة نسبة الرواتب الشهرية التي سيتم صرفها للمعوقين وتختلف من شخص إلى آخر وهذا يتم تحديدة بنسبة الإعاقة ونوعها ولهذا سنقدم لكم طريقة التسجيل في خدمة التأهيل الشامل وشروط التسجيل.

رابط التسجيل في إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية 1443

منذ أن تم الإعلان عن إعانة التأهيل الشامل السعودي للمعوقين وأعداد كبيرة من المواطنين السعوديين يبحثون عن طريقة التسجيل في الإعانة ويمكنكم ذلك من خلال هذه الخطوات التالية:

عليك أولا التوجه إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ستظهر أمامك على الفور الصفحة الرسمية للموقع.

قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

عليك النقر فوق خدمة الإعانة المالية للمعوقين.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات من الإسم، ورق الهوية، رقم الهاتف، نوع الاعاقة.

التأكد من البيانات التي تم إدخالها والنقر على موافقة.

الضغط على إرسال الطلب.

هكذا سيتم إرسال الطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسوف يتم التأكد من الطلب وسيتم الرد في أقرب وقت.

شروط التسجيل في إعانة التأهيل الشامل 1443

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القبول في إعانة التأهيل الشامل والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أن لا يعدي الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم من سكان المملكة العربية السعودية.

أن يكون نوع الإعاقة لدى المتقدم من ضمن الأنواع التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يشترط امتلاك المتقدم حساب بنكي مفتوح.

أن لا تزيد مدة العلاج على نفقة الحكومة عن 6 أشهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في إعانة التأهيل الشامل

هناك بعض المستندات التي لابد من توافرها لتسجيل في إعانة التأهيل الشامل وهي:

إحضار 4 صور شخصية للمتقدم.

بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وصورة منها.

رقم الحساب البنكي.

تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يتبث إعاقة المتقدم.

لابد من توفير هذه المستندات أثناء التقديم وتوافر كافة الشروط التي سبق وذكرتها لكي يتم قبول الطلب.