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تسجيل أبشر jobs.sa شروط الأمن الدبلوماسي 1443 للنساء “رتبة جندي” وسلم الرواتب

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أحمد سعيد 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة أبشر jobs.sa شروط الأمن الدبلوماسي للنساء التي أعلنت منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف عن فتح باب التسجيل والقبول للنساء للالتحاق بوظائف الأمن الديبلوماسي في القوات الخاصة السعودية، ويفتح باب التسجيل صباح السبت الموافق الثامن من شهر ربيع الآخر، 13 نوفمبر 2021، ويستمر خمسة أيام، على أن يتم تفعيل المنصة صباح السبت، ويقوم الراغبين من النساء بالتسجيل والقبول اتباع جميع شروط التسجيل والتي سوف نذكرها لكم بعد قليل، كما يكون عليهن أيضا التعرف على سلم الرواتب الرسمي لتلك الوظائف وتدرجها.

تسجيل أبشر jobs.sa شروط الأمن الدبلوماسي 1443 للنساء “رتبة جندي” وسلم الرواتب

وتعتبر بوابة ابشر الإلكترونية هي البوابة الرئيسية للتوظيف في العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية بالمملكة، حيث يكون لكل مواطن حساب على هذه المنصة، سواء من السعوديين أو من المقيمين، ويكون من خلالها إنجاز العديد من المعاملات الحكومية التي أصبحت رقمية بشكل كامل في ظل الإصلاحات والتطويرات التي تقوم بها المؤسسات في رؤية 2030، ويقوم كل راغب في العمل أيضا بالتسجيل على المنصة بالشهادة الدراسية والخبرات والعمر ويتم عمل حساب شخصي له، كما تقوم المنصة من حين لآخر باستقبال تسجيلات الراغبين بالالتحاق بالوظائف بتحديد الموعد المقرر للتسجيل.

منصة أبشر للتوظيف

هي المنصة الأساسية والرئيسية للعمل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بالعديد من الوظائف في نفس الوقت والتي يكون منها:

  • استقبال طلبات التوظيف من المواطنين السعوديين فقط.
  • يتم عمل حساب شخصي على المنصة، للسعوديين وغير السعوديين والوافدين إلى المملكة في خلال يومين فقط قبل القدوم.
  • تقوم المنصة بفتح باب التسجيل الإلكتروني للوظائف التي يطلبها القطاع الحكومي من جميع مؤسسات المملكة.
  • تتصل المنصة بقاعدة البيانات الرئيسية عند وزارة الداخلية وذلك لمراجعة بيانات المسجلين وبيان سجلاتهم الوظيفية والجنائية والالتزامات المالية والوظيفية لهم.
  • تقوم المنصة أيضا بالإعلان عن قبول الوظائف.

إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة التابعة لوزارة الداخلية بالإعلان عن طلب عدد من الوظائف في الأمن الديبلوماسي، رتبة جندي للنساء، وقد أعلنت عن موعد التسجيل الإلكتروني والذي يكون ابتداء من السبت 13 نوفمبر 2021 الموافق 8 ربيع الآخر 1443 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 ربيع الآخر في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويتم التسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف، ويكون على الراغبين في التسجيل اختيار المنصة للتسجيل مع الالتزام التام بشروط وخطوات التسجيل الإلكتروني فيها.

أبشر jobs.sa شروط الأمن الدبلوماسي

  • يجب أن تكون المتقدمة من الجنسية السعودية.
  • يكون الحد الأدنى للشهادة الدراسية هي الثانوية العامة فما يزيد.
  • لا يجب أن تكون متزوجة من غير السعوديين.
  • يجب أن تكون المتقدمة من اللائقين طبيا لأداء الخدمة العسكرية.
  • يتناسب الطول مع الوزن وتتمكن من اجتياز الاختبارات الشخصية والنفسية.
  • يكون للمتقدمة بطاقة وطنية مستقلة وحديثة.
  • يجب أن تكون من أصحاب السيرة الطيبة والسير القويم ولا يكون سجلا جنائيا أو أعمال تتنافى مع الآداب العامة.
  • ويكون من الهام ألا تكون عاملة في القطاع الحكومي.

بيان سلم رواتب العاملين في الأمن الدبلوماسي

الدرجة  جندي  جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء
1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175
13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

التسجيل الإلكتروني لوظائف الأمن الديبلوماسي “رتبة جندي”

  1. يكون على المستخدم الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف.
  2. يتم استخدام الحساب الخاص بالأفراد.
  3. يقوم المستخدم باستخدام رقم الهوية والرقم السري للدخول على الحساب الخاص.
  4. يتم اختيار الوظائف واختيار توظيف الأمن الدبلوماسي ويبدأ تسجيل البيانات واتباع جميع الخطوات.
  5. يقوم المستخدم بحفظ البيانات ثم الخروج.

يقوم الراغبين في الحصول على الفرص التوظيفية بالعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية بالتقديم على منصة ابشر كما يبدا اليوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2021 تسجيل أبشر jobs.sa لوظائف الأمن الديبلوماسي وقبل أن يبدا التسجيل يجب التعرف على شروط الأمن الدبلوماسي 1443 للنساء “رتبة جندي” وسلم الرواتب للعمل العسكري بشكل عام داخل وزارة الداخلية، وتكون المنصة الإلكترونية التوظيفية هي البوابة الأولى للراغبين في تحسين الوضع الحالي والحصول على عمل، ويكون عليهم الانتهاء من الشف الطبي وإعداد تقرير صحي لهم مع الحصول على جرعتي لقاح كرونا أيضا واتباع الإجراءات الوقائية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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