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عمر شويل - جدة أبشر jobs.sa شروط الأمن الدبلوماسي للنساء التي أعلنت منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف عن فتح باب التسجيل والقبول للنساء للالتحاق بوظائف الأمن الديبلوماسي في القوات الخاصة السعودية، ويفتح باب التسجيل صباح السبت الموافق الثامن من شهر ربيع الآخر، 13 نوفمبر 2021، ويستمر خمسة أيام، على أن يتم تفعيل المنصة صباح السبت، ويقوم الراغبين من النساء بالتسجيل والقبول اتباع جميع شروط التسجيل والتي سوف نذكرها لكم بعد قليل، كما يكون عليهن أيضا التعرف على سلم الرواتب الرسمي لتلك الوظائف وتدرجها.

تسجيل أبشر jobs.sa شروط الأمن الدبلوماسي 1443 للنساء “رتبة جندي” وسلم الرواتب

وتعتبر بوابة ابشر الإلكترونية هي البوابة الرئيسية للتوظيف في العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية بالمملكة، حيث يكون لكل مواطن حساب على هذه المنصة، سواء من السعوديين أو من المقيمين، ويكون من خلالها إنجاز العديد من المعاملات الحكومية التي أصبحت رقمية بشكل كامل في ظل الإصلاحات والتطويرات التي تقوم بها المؤسسات في رؤية 2030، ويقوم كل راغب في العمل أيضا بالتسجيل على المنصة بالشهادة الدراسية والخبرات والعمر ويتم عمل حساب شخصي له، كما تقوم المنصة من حين لآخر باستقبال تسجيلات الراغبين بالالتحاق بالوظائف بتحديد الموعد المقرر للتسجيل.

منصة أبشر للتوظيف

هي المنصة الأساسية والرئيسية للعمل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بالعديد من الوظائف في نفس الوقت والتي يكون منها:

استقبال طلبات التوظيف من المواطنين السعوديين فقط.

يتم عمل حساب شخصي على المنصة، للسعوديين وغير السعوديين والوافدين إلى المملكة في خلال يومين فقط قبل القدوم.

تقوم المنصة بفتح باب التسجيل الإلكتروني للوظائف التي يطلبها القطاع الحكومي من جميع مؤسسات المملكة.

تتصل المنصة بقاعدة البيانات الرئيسية عند وزارة الداخلية وذلك لمراجعة بيانات المسجلين وبيان سجلاتهم الوظيفية والجنائية والالتزامات المالية والوظيفية لهم.

تقوم المنصة أيضا بالإعلان عن قبول الوظائف.

إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة التابعة لوزارة الداخلية بالإعلان عن طلب عدد من الوظائف في الأمن الديبلوماسي، رتبة جندي للنساء، وقد أعلنت عن موعد التسجيل الإلكتروني والذي يكون ابتداء من السبت 13 نوفمبر 2021 الموافق 8 ربيع الآخر 1443 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 ربيع الآخر في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويتم التسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف، ويكون على الراغبين في التسجيل اختيار المنصة للتسجيل مع الالتزام التام بشروط وخطوات التسجيل الإلكتروني فيها.

أبشر jobs.sa شروط الأمن الدبلوماسي

يجب أن تكون المتقدمة من الجنسية السعودية.

يكون الحد الأدنى للشهادة الدراسية هي الثانوية العامة فما يزيد.

لا يجب أن تكون متزوجة من غير السعوديين.

يجب أن تكون المتقدمة من اللائقين طبيا لأداء الخدمة العسكرية.

يتناسب الطول مع الوزن وتتمكن من اجتياز الاختبارات الشخصية والنفسية.

يكون للمتقدمة بطاقة وطنية مستقلة وحديثة.

يجب أن تكون من أصحاب السيرة الطيبة والسير القويم ولا يكون سجلا جنائيا أو أعمال تتنافى مع الآداب العامة.

ويكون من الهام ألا تكون عاملة في القطاع الحكومي.

بيان سلم رواتب العاملين في الأمن الدبلوماسي