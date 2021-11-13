كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي عبر مجلس الضمان الصحي إلكترونياً 1443

يُوفر مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات، ومنها الاستعلام عن التأمين الطبي أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس، ليتمكن المواطن أو المقيم من التأمين على نفسه وأسرته ضد المخاطر، فيما تأتي هذه الخدمة للتأكد من البيانات الصحيحة، وسريان صلاحية الاشتراك في هذا التأمين، وهو ما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى تحسين المعيشة وتوفير العلاج ضمن مظلة التأمين الحكومية.

الاستعلام عن التأمين الطبي عبر مجلس الضمان الصحي

ويمكن لأي مواطن أو وافد إلى السعودية، الاستعلام عن التأمين الطبي عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط خدمة الاستعلام عن معلومات التأمين عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي. إدراج رقم بطاقة الأحوال المدنية. كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح. النقر على إرسال. ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالتأمين.

الاستفسار عن تأمين طبي برقم الإقامة

ومن الممكن الاستفسار عن تأمين طبي برقم الإقامة، وذلك للوافدين إلى المملكة، إذ يتم ذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط خدمة الاستفسار عن معلومات التأمين عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي. كتابة رقم الإقامة. إدراج الرمز المرئي. النقر على إرسال. ظهور جميع التفاصيل الخاصة بالتأمين الطبي.

طريقة الاستعلام عن تأمين صحي للزائر

ويوفر مجلس الضمان الصحي، إمكانية الاستفسار عن التأمين للزائرين في المملكة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن تأمين الزيارة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي. إدخال رقم جواز السّفر. وكتابة الرمز المرئي. النقر على موافق. ظهور بيانات التأمين الصحي.

التسجيل في مجلس الضمان الصحي

وللاستفادة من الخدمات التي يوفرها مجلس الضمان الصحي في السعودية أونلاين، لا بد من تسجيل الدخول إلى الحساب في المجلس، وذلك من خلال هذه الخطوات: