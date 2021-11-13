طريقة تقديم طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي

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عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي، الذي دائما ما يقدم الدعم لأبناءه وخاصة في الظروف الأخيرة التي مرت بالبلاد في ظل عدم الاستقرار الصحي لبعض المواطنين الذين أصابهم الوباء الذي حل بالبلاد في العام الماضي (فيروس كورونا)، حيث تمثل هذه المساعدات المالية للمواطنين أهمية كبيرة جدا خاصة الفئات التي أصابها الدين أو التي أصابها المرض أو الكثير من الفئات الأخري.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات

دائما ما يقدم خادم الحرمين الشريفين مبادرات تسهم في تحقيق مستهدف البلاد 2030 خاصة في الوصول إلي الطبقات الفقيرة أو المتوسطة ومن اهم تلك المبادرات والمساعدات التي دائما ما ينظرها المواطنين هي المساعدات المقطوعة أو مبادرات الدعم السكني أو المساعدات المالية والعينة التي يتم إرسال طلبها مباشرة إلي خادم الحرمين الشريفين، والتي يقوم بالتوقيع مباشرة إلى المستحقين فابرز الحالات التي تقدم لمكتب الديوان الملكي يتم دراسها بعناية وفي حالة قبول الطلب يتمكن الشخص من الحصول علي هذه المساعدة ربما اكثر هذه الحالات التي دائما ما تستفيد من خدمات الديوان الملكي هي “تسديد الديون، المرضي، العاطل عن العمل، الأرامل والمطلقات” والكثير من الحالات الأخري الخاصة.

طريقة تقديم طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي

يتمكن من يعاني من أي ظروف مالية أو صحية التوجه بطلب إلي الديوان الملكي السعودي للحصول علي مساعدات وذلك من خلال 5 نقاط كالتالي:



الدخول إلي موقع المساعدات المالية والعينية. التوجه إلي الأمارة التابع إليها. النقر علي الخدمات الإلكترونية. التوجه إلى خدمة طلب مساعدات مالية وعينية. أرفاق صورة طلب المساعدات وصورة الهوية الوطنية.

طريقة كتابة طلب المساعدة

في حالة رغبتك في تقديم طلب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأعفاء من سداد دين أو العالج علي نفقة الدولة أو مساعدة مالية طارئة أو أي أن كانت ظروفك فهناك صيغ معروض طلب مساعدة تشمل هذه الصيغ توضيح التالي:

تقديم التحية لخادم الحرمين في مقدمة الطلب.

ذكر الظروف الحالية لك التي تعاني منها.

ختام الرسالة تقدم التحية مرة اخري.

توضيح البيانات الشخصية في نهاية الطلب وخاصة طرق التواصل ورقم الجوال.

الحالات التي يتم قبول طلب المساعدة المالية

من يعاني من فقدان العمل “البطالة”

من يعاني من مرض لا يتمكن من مواصلة العلاج بسبب الظروف المالية.

من يعاني لا قدر الله من عجز أو حادث.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

أهم خطوط التواصل مع مكتب الديوان هي ارقام الهواتف والتي يمكنك من خلاله التعرف على العديد من المعلومات والبيانات التي تشغل بال الكثيرين الراغبين في الحصول على الإعلانات المالية والعينية تتم عبر رقم 8004000000 من داخل المملكة العربية السعودية وفي حالة التواصل من خارج المملكة يتم التواصل من خلال رقم 920022220.

خطوات تقديم طلب اعفاء القروض

كي تتمكن من الحصول على إعفاء من سداد القروض عليك إتباع الخطوات التالية البسيطة وهي تقديم طلب إلي مكتب خادم الحرمين الشريفين ومن ثم توضح فيه بعض البيانات والمعلومات الهامه ألا وهي تحديد قيمة القرض الذي تم اقتراضه ونوع القرض وإسم الفرع ثم تحديد عنوان الفرع وبعدها إرسال الطلب إلي مكتب خادم الحرمين.

طريقة تقديم شكوي للديوان الملكي السعودي

يفتح مكتب الديوان الملكي السعودي باب تسجيل الشكاوي والخدمات إلي المقام السامي من أجل النظر فيها وخاصة طلب المساعدات والتقصير في الخدمات التي تعود على المواطنين بالنفع، لهذا تتمكن من تقديم شكوي من خلال الدخول إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة، من أجل الحصول على الدعم والمساعدات.

كما يوجد حالات اخري عديدة يتم حصولهم علي المساعدات، وفي الختام نرحب بجميع تعليقاتكم واراكم حول طريقة تقديم طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي.