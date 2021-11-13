نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبارات القياس 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبارات القياس من الأمور التي يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور. حيث يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لموقع القياس الوطني. وذلك حتى يتمكن الطلاب من الحصول على الدرجات المؤهلة لدخولهم الكليات العلمية والأدبية. حيث تعتبر اختبارات القياس من المراحل التي على الطالب أن يقوم بها عقب مرحلة الثانوية العامة.

الاستعلام عن نتائج اختبارات القياس

يمكن للطالب أن يستعلم عن نتيجة اختبار القياس، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية، يقوم المواطن بالدخول على الموقع الوطني للقياس.

بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم الطالب، وكلمة المرور الخاصة به.

ثم يتم الضغط على زر “انا لست روبوت”.

بعد ذلك، يتم الضغط على “الاستعلام عن نتائج اختبارات القياس”.

تظهر في الصفحة التالية كافة النتائج الخاصة بالطالب، ويمكن من خلالها التعرف على الكلية التي يسمح للطالب الالتحاق بها.

رسوم اختبارات القدرات العامة

يمكن التعرف على رسوم الاختبارات العامة، وذلك من خلال التالي:

يقدر رسوم الاختبارات الورقي بحوالي 100 ريال سعودي.

كما تقدر رسوم التسجيل المتأخر يبلغ حوالي 150 ريال سعودي.

إلى جانب ذلك، تبلغ رسوم الاختبار المحوسب حوالي 150 ريال سعودي.

الاستعلام عن موعد اختبارات القدرة المعرفية العامة

يتمكن الطالب من التعرف على مواعيد اختبار القدرة المعرفية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية، يتم الدخول على موقع هيئة التدريب والتقويم.

بعد ذلك، يتم الضغط على الخدمات والمنتجات من خلال شريط اللوائح.

يتم الضغط على اختبار القدرة المعرفية من قائمة للإختبارات.

بعد ذلك، يتم اختيار الجدول الزمني للاختبارات.

ويتمكن الطالب من الإطلاع على الجدول لمعرفة المواعيد الاختبارات العامة.

الوقت المستغرق لظهور نتائج الاختبارات

يستغرق الوقت العام لظهور النتائج الخاصة باختبارات العامة الورقية حوالي 30 يوم. أما بالنسبة للاختبارات المحوسب من يومين إلى 14 يوم عمل. وعلى هذا يتمكن الطالب من الحصول على النتيجة، ثم يتم التقديم في الكلية التي يرغب الالتحاق بها.

طرق التواصل مع قياس

يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستفسار على اي من الأشياء التي تتعلق باختبارات القياس، وذلك من خلال الطرق التالية: