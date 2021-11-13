نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي والتمتع بالمميزات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عمليات البحث علي المواقع الإلكترونية عن طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي والتمتع بالمزايا الجديدة، كما زادت التساؤلات حول الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك الراجحي، حيث تتم آلية فتح حساب في مصرف الراجحي بخطوات بسيطة للغاية وذلك من خلال الدخول إلي رابط مصرف الراجحي، وملئ استمارة التقديم الخاصة بالحساب الجديد وتسجيل البيانات الشخصية بشكل سليم، والعديد من الخطوات التي نقوم بشرحها عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

أوضح مصرف الراجحي عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين لفتح حساب في مصرف الراجحي والتي أهمها التالي:

ألا يقل عمر المتقدم لفتح حساب في مصرف الراجحي عن 18 عام وذلك للبالغين، ولا يقل عن 15 عام القاصرين.

عن 18 عام وذلك للبالغين، ولا يقل عن 15 عام القاصرين. تقديم صورة الهوية الوطنية أو هوية مقيم.

يجب علي المتقدم ألا يكون عميل في المصرف في المصرف.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية أو هوية مقيم سارية.

يجب ألا يكون المتقدم مسجل من قبل في خدمات أبشر للتوثيق البنكي.

تسجيل الإسم والعنوان وكافة التفاصيل بعناية شديدة.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المعتمد في شركات المحمول السعودية

مميزات فتح حساب في مصرف الراجحي

تتعدد مميزات فتح حساب في مصرف الراجحي عبر التطبيق الإلكتروني علي الهاتف المحمول والتي من أهمها التالي:

تحديد الفرع المناسب لك لكي يتم التعامل معه.

إمكانية إجراء جميع المعاملات المصرفية إلكترونيا.

إمكانية سداد جميع المدفوعات الحكومية والفواتير الأخري إلكترونيا.

الاستفادة من الحوالات الدولية بكافة أنواعها.

الاستفادة بخدمات التحويل الداخلي.

إمكانية استخراج كشف حساب كل شهر بجميع المعاملات.

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي لغير السعوديين

يوفر مصرف الراجحي إمكانية فتح حساب للأجانب المتواجدين بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر عدة خطوات بسيطة كالتالي:

يجب في البداية الموافقة علي الشروط والضوابط التي حددها مصرف الراجحي من أجل الانتقال إلي الخطوة القادمة.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة في الاستمارة مثل معلومات التواصل، ومعلومات الدخل الشهري، ومعلومات الوظيفة الحالية.

اختيار أقرب فرع مناسب بالنسبة لك.

تسجيل بيانات الأسرة وبيانات الجنسية وأرقام الهواتف المحمولة.

تسجيل العنوان بدقة.

فتح حساب في مصرف الراجحي لدون 15 عام

أعلن مصرف الراجحي لأول مرة فتح حساب لدون 15 عام في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع تسهيلاً إلي العملاء، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها المملكة العربية السعودية جراء الأحداث الأخيرة نتيجة إنتشار الوباء العالمى كوفيد 19، كما يقدم مصرف الراجحي بطاقة شراء حتي 1000 ريال سعودي إلي العملاء.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الراجحي

تقديم هوية الأحوال المدنية.

تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

تقديم قسيمة الراتب.

تقديم صندوق بريدي.

تقديم إثبات السكن من خلال مثلاً فاتورة الكهرباء أو فاتورة المياه، أو فاتورة التليفون الارضي.

كتابة بيان موضح فيه الإلزام بسداد الأقساط والرسوم التي تم توضيحها من قبل البنك.

فتح حساب تجاري في مصرف الراجحي

تتمكن من فتح حساب تجاري في مصرف الراجحي من خلال زيارة اقرب فرع لك في الراجحي واتباع التعليمات المطلوبة أو من خلال

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

الضغط على أيقونة فتح حساب.

تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

تسجيل رقم السجل التجاري.

الموافقة على الشروط والأحكام.

وإليكم رابط فتح حساب في الراجحي في قت لا يزيد عن 3 دقائق.

أسرع تمويل شخصي فى 30 دقيقة

أعلن بنك الراجحي عن أسرع تمويل شخصي في زمن لا يستغرق 30 دقيقة، كما أتاح مصرف الراجحي تمويلات من 50 ألف إلي ثلاثة مليون ريال سعودي، حيث يتم التقديم من خلال رابط مصرف الراجحي، كما يقدم المصرف تسهيلات كبيرة جدا فى السداد تناسب جميع العملاء، كما يقدم أيضا قروض سيارات اي قروض لشراء سيارات جديدة، إضافة إلى القرض العقاري.

رقم بنك الراجحي الجديد المجاني

يمكنكم التواصل مع مصرف الراجحي والتمتع بالمميزات الجديدة التي يقدمها البنك في جميع فروعة المختلفة بداخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، حيث يتيح لك البنك الاتصال من خلال الرقم التالي 920003344 على مدار الساعة.

وصلنا معكم لختام شرح حيث طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي والتمتع بالخدمات الجديدة.