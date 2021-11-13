تمويل بالتقسيط الميسر بدون كفيل وتحويل الراتب لدى إمكان الراجحي

تمويل بالتقسيط الميسر لدى إمكان الراجحي من ضمن التمويلات الميسرة في السعودية عام 1443 هجرياً حيث يمتاز بتوفير أقساط شهرية مرنة لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل ميسر يساعدهم على ضغوط الحياة في المملكة العربية السعودية ويحتاج أي تمويل بعض الشروط والأحكام المطلوبة ولكن شركة إمكان للتمويل قد سهلت تلك الأمور حيث وضعت شروط ميسرة لجميع الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي في السعودية كحد أقصى للتمويل بالمملكة بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة من 3 شهور حتى 24 شهر ومتاح التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل لجميع العملاء السعوديين الذي يعملون في أي قطاع بالسعودية تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة.

الشروط الأساسية للحصول على تمويل إمكان الراجحي

هناك العديد من الشروط والأحكام اللازمة والمعلن عنها لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توفيرها والإلتزام بها قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل إمكان في المملكة وهناك الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى الشركة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

تمويل إمكان يطلب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 إلى 2000 على حسب الفئة المتقدمة.

حيث يطلب من المتقاعد 1900 ريال ويطلب 2000 ريال من باقي المتقدمين.

التمويل يحتاج فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي بالمملكة.

تسليم تقرير سمه السعودي وعدم تعثر العميل المتقدم في هذا التقرير لضمان الموافقة عليه.

يبدأ التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة من 22 عام على الأقل حتى 60 عام فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

مزايا التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة