برنامج دعم ريف.. طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة للاستفادة من الدعم السخي لكافة مزارعي المملكة

برنامج دعم ريف، نوفر لكم طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة في البرنامج الحكومي الأضخم والذي يهدف إلى دعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، حيث يعمل برنامج دعم الريف الحكومي على إيصال الدعم السخي إلى جميع مزارعي المملكة العربية السعودية، وذلك تحت رعاية وزارة المياه والبيئة والزراعة، حيث يتم التقديم في دعم ريف من خلال بوابة ريف الإلكترونية، وتكون آلية التسجيل إلكترونيا من خلال نموذج يقدمه المزارعين الراغبين في الحصول على الدعم المادي من أجل تطوير مشارعيهم الزراعين، وقد خصص البرنامج لمن يمتهنون أحد المهن الزراعية المعتمدة في برنامج ريف، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم كيفية التسجيل والاستفادة من الدعم بعد القبول.

طريقة التسجيل في دعم ريف

نتابع معكم طريقة التسجيل في دعم ريف خطوة بخطوة، سعى برنامج ريف إلى إيصال الدعم للأسر المنتجة وربات البيوت، وذلك إيمانًا بدور المرأة الريفية التي ساهدت وساعدة في نمو القطاع الزراعي الريفي في المناطق الريفية، كما عززت المرأة الريفية دورها في نهضة الزراعة وغيرها من الحرف، وبدوره يقوم البرنامج في دعم أنشطة المرأة الزراعية كما يحرص على تعزيز دورها بكافة الوسائل، وأطلق البرنامج حملة ريف يدعمك، وكان الهدف من ذلك هو الوصول إلى المزراعين الريفيين في كافة مناطق المملكة من اجل دعمهم، حيث قام البرنامج بمساعدة الكثيرين في التسجيل في منصة ريف، وذلك من خلال زيارة العديد من المناطق.

في البداية زيارة رابط منصة دعم ريف، وبعد تسجيل الدخول من القائمة اختيار طلب الدعم.

تنتقل الآن إلى إدخال عدد من البيانات والمعلومات الخاصة بك، قم بكتابتها في المكان المحدد لها.

بعد الانتهاء اضغط على أيقونة تسجيل، ثم أدهل رقم حسابك البنكي في الخانة المحددة.

الآن قم باختيار أحد برامج الدعم الثلاث.

قم بكتابة كود التحقق البشري المرسل على هاتفك.

أخيرا النقر على كلمة حفظ.

خطوات تقديم الاعتراض على نتائج أهلية ريف

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين المتقدمين للاستفادة من دعم ريف، في التعرف على كيفية تقديم طلب الإعتراض على نتائج الأهلية، حيث ظهرت رسالة للعديد من المتسجلين لدعم ريف أنت غير مستحق للدعم، وفي حالة ظهرت لك هذه الرسالة، يمكن لك تقديم طلب إعتراض وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية، حيث تقوم في البداية بالدخول إلى حسابك عبر منصة ريف، ثم قم بتحديد الأهلية والاستحقاق ثم النقر على الأهلية، اضغط الآن على كلمة تفاصيل، الآن يظهر لك تقديم اعتراض، قم بكتابة البيانات المطلوبة وانقر تقديم.

شروط التسجيل في دعم الريف للقبول