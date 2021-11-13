نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المسجد النبوي يُعلن السماح بدخول النساء للروضة الشريفة في الفترة المسائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في صباح اليوم السبت 13 نوفمبر كشفت الرئاسة العامة الخاصة بشؤون المسجد النبوي عن السماح بدخول النساء للروضة الشريفة في الفترة المسائية بدءًا من صلاة العشاء حتى الأذان الأول لصلاة الفجر، ولكن بشرط استخراج التراخيص المتعلقة بهذا الأمر من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، الجدير بالذكر أن المسجد النبوي كان يسمح في الأوقات السابقة بدخول زائرات المسجد النبوي في الأوقات الصباحية فقط، أي من صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، وإليكم باقي تفاصيل الخبر عبر السطور القادمة.

السماح بدخول النساء للروضة الشريفة في الفترة المسائية بدءاً من اليوم السبت

السماح بدخول النساء للروضة الشريفة في الفترة المسائية تُعد من أبرز الأخبار التي أعلنت عنها شؤون الحرم النبوي، وفي السياق ذاته أكدت الجهات المختصة بالأمر أن الدخول سيكون من خلال باب عثمان بن عفان رقم 24 في الجهة الشمالية للمسجد، كما أنه يمكن الدخول عبر الجهة الجنوبية من خلال باب مكة رقم 37، على أن تكون نقطة التجمع رقم (3، 4).

تجدر الإشارة أن دخول الحرم النبوي للنساء كان مقتصراً على الأوقات الصباحية فقط ، والدخول كان من خلال الجهة الشمالية من باب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الحامل لرقم 24 ونقطة تجمع برقم 4 فقط، ولكن في الفترة الحالية يمكن لقاصدات الحرم النبوي الدخول في أوقات المساء.

كيفية حجز موعد على تطبيق توكلنا لزيارة المسجد النبوي

بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السعودية خلال العاميين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة، أصدرت شؤون الروضة الشريفة أن الزيارة لن تتم إلا من خلال حجز موعد مسبق، وتم تحديد تطبيقين للحجز وهم ” توكلنا واعتمرنا”، ويمكن الحجز من خلال توكلنا بعدد من الخطوات التالية: