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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى إجازة الصفوف الأولية في المدارس السعودية؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة إجازة الصفوف الأولية بالمدارس السعودية، مع قرب نهاية الفصل الدراسي الأول في السعودية وقرب موعد الاختبارات بالتأكيد أهم ما يشغل بال الطلاب بالسعودية وأولياء أمورهم هو موعد إجازة الفصل الدراسي الأول، فبعدما قضى الطلاب ما يقرب من ثلاثة شهور دراسية يرغبون في الراحة لبعض الوقت قبل بدء الدراسة مرة أخرى بالفصل الدراسي الثاني، وإليكم موعد إجازة الصفوف الأولية بالمدارس في المملكة العربية السعودية.
موعد إجازة الصفوف الأولية بالسعودية
الصفوف الأولية يقصد بها هم طلاب الروضة والطلاب من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي في السعودية، وهناك خوف كبير من أولياء الأمور على أبنائهم الصغار وإصابتهم بأي شيء لهذا يرغبون في الحصول على الإجازة في أسرع وقت، ونظرًا لما يوضحه التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي 1443 فإن موعد الإجازة المحددة للصفوف الأولية سيكون من الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي والموافق عشرين ربيع الآخر 1443.
ونجد أن موعد الإجازة لا يختلف عن موعد إجازة باقي الصفوف التعليمية في السعودية إذ أن جميعها مواعيد محددة وكذلك مدة إجازة الفصل الدراسي الأول التي تستغرق حوالي 10 إلى 12 يوم، ولكن لم يصدر أي قرار جديد بخصوص طلاب الصفوف الأولية وموعد إجازاتهم سوى ما تم ذكره.
التقويم الدراسي الجديد 1443
يتم توضيح التقويم الدراسي قبل بداية العام الدراسي لجميع الطلاب والمعلمين ليكونوا على معرفة تامة بمجريات العام الدراسي بأكمله ومواعيد الفصول الدراسية الثلاث بما فيهم من إجازات واختبارات، حيث تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول لكل منهم مواعيده الخاصة من حيث بداية الإجازة ونهايتها ومواعيد الاختبارات وجاء التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي 1443 كالتالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب في التاسع والعشرين من أغسطس 2021.
- وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في الخامس والعشرين من نوفمبر 2021 لكافة المراحل التعليمية.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف في الخامس والعشرين من ديسمبر 2021.
- ويبدأ الفصل الدراسي الثالث بالسعودية في العشرين من مارس 2022.
- وإجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي الحالي تأتي بعد الانتهاء من الاختبارات لكافة المراحل التعليمية في الثلاثين من شهر يونيو 2022
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