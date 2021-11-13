تعديلات نظام التقاعد الجديد والشروط المطلوبة، تم إضافة مجموعة من التعديلات الجديدة بنظام التقاعد لضمان توفير كامل الحقوق لأصحابها من المدنيين وكذلك للعسكريين المتقاعدين، حيث يتم توفير مبلغ مالي لائق بالخدمة التي تم تقديمها على مدار سنوات عمل المتقاعد وبإضافة تلك التعديلات الجديدة أفادت الكثير من الأشخاص في السعودية إليكم تلك التعديلات وشروط التقاعد الجديدة.

نظام التقاعد الجديد بعد التعديل

عندما يصل الموظف الحكومي في السعودية إلى سن التقاعد يكون له بعض الواجبات على الحكومة السعودية بالتحديد من جهة عمله، ومبلغ التقاعد من تلك الواجبات التي تقدم للمواطن بعد سنوات خدمته ويحصل عليه كل موظف سعودي يعمل في الجهة الحكومية أو العسكرية وقد أضيفت بعض التحديثات والتعديلات الجديدة في النظام منها:

إضافة علاوة سنوية بدل لارتفاع أسعار المعيشة نسبة تلك العلاوة تساوي نسبة التضخم السنوي. وكذلك إضافة الأبناء الذين توفوا أثناء حياة المواطن الذي يحق له المعاش بالإضافة لأولاد المرأة السعودية وزوجها غير سعودي. وجود زيادة جديدة على رواتب الموظفين المقطوعة.

شروط نظام التقاعد الجديد

كما أن التعديلات السابقة في نظام التقاعد ليست وحدها ما تم إضافته بل تم تحديث شروط نظام التقاعد بالسعودية إلى التالي:

قضاء مدة 20 سنة فيما فوق في تأدية الخدمة. أن يبلغ الموظف سن الستين سنة. في حالة إنهاء العمل والرغبة في ذلك إذا لم يعد الموظف قادرًا بشكل كامل على العمل. الفصل بسبب إصابات العمل. موافقة جهة العمل على الطلب. إذا تم فصل الموظف عن العمل لأي سبب عدا الأسباب التأديبية على أن يكون قضى مدة 15 عام في العمل.

شروط نظام التقاعد العسكري

أما عن شروط نظام التقاعد للعاملين في الجهات العسكرية فإن هناك تعديلات أخرى منها: